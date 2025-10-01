Expoziția „Chipuri care nu pleacă”, dedicată memoriei Episcopului Vasile Flueraș, la Muzeul Mitropoliei Clujului

Între 5 și 20 octombrie 2025, Muzeul Mitropoliei Clujului (Piața Avram Iancu, demisolul Catedralei Mitropolitane) va găzdui expoziția „Chipuri care nu pleacă”, dedicată Preasfințitului Părinte Episcop Vasile Flueraș (1948–2021).

Expoziția reunește portrete ale ierarhului realizate în tehnici artistice variate – desen, pictură, grafică și fotografie – lucrări ce surprind expresivitatea și lumina chipului episcopului. Acestea provin din patrimoniul Editurii Teognost și al Mănăstirii Ciucea, două instituții cu care Episcopul Vasile Flueraș a avut o legătură de suflet de-a lungul slujirii sale.

Curatorii proiectului sunt pr. Ioan Gînscă-Nistea și dr. Paul Ersilian Roșca, care au conceput parcursul expozițional ca pe o mărturie vizuală despre prezența care rămâne. „Chipuri care nu pleacă” nu se dorește doar o retrospectivă plastică, ci un exercițiu de memorie comunitară: fiecare portret reușește să transmită, în felul său, liniștea, blândețea și lumina celui reprezentat.

Expoziția continuă o serie de proiecte similare dedicate unor părinți duhovnicești care au marcat viața Bisericii Ortodoxe Române. Începând cu anul 2001, Editura Teognost a inițiat expoziții precum „De dragul Părintelui Paisie” și „De dragul Părintelui Teofil”, prezentate în numeroase orașe din țară și chiar în străinătate. „Chipuri care nu pleacă” se înscrie în această linie, aducând în atenția publicului figura unui ierarh care a rămas adânc întipărită în conștiința credincioșilor clujeni.

Preasfințitul Părinte Vasile Flueraș, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a trecut la Domnul în 8 octombrie 2021. Prin viața și slujirea sa, dar și prin apropierea de oameni, a rămas în memoria multora ca un ierarh al blândeții și al bucuriei de a sluji.

Vizitatorii sunt așteptați zilnic, între 5 și 20 octombrie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, pentru a descoperi aceste lucrări care dau mărturie despre chipul luminos al unui ierarh iubit și neuitat.