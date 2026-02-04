Expoziția „Confluențe. Artiști-profesori – profesori-artiști” la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Realizată în parteneriat cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) – instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, expoziția „Confluențe. Artiști-profesori – profesori-artiști”, un amplu parcurs ce reunește peste șaptezeci de lucrări ale reprezentanților instituției clujene de învățământ superior artistic, reprezintă prima manifestare expozițională a anului 2026, ce face parte din calendarul de evenimente al programului „Centenar UAD. O sută de ani de învățământ superior artistic la Cluj” care se derulează pe tot parcursul anului universitar 2025-2026. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 2 – 22 februarie 2026, în timp ce vernisajul acesteia va avea loc joi, 5 februarie 2026, ora 18:00, în prezența reprezentanților autorităților locale – dintre care îl menționăm pe dl. Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, ai conducerilor celor două instituții de artă – prof. univ. dr. Florin Ștefan, rector al UAD și prof. dr. Lucian Nastasă-Kovacs, director al MACN, alături de Antonello Tolve, curatorul expoziției, și de Alexandra Sârbu (MACN), comisar al expoziției.

Programul „Centenar UAD. O sută de ani de învățământ superior artistic la Cluj” este conceput ca un proces de reflecție asupra istoriei instituționale ce se suprapune, în bună măsură, cu istoria lumii artei locale. Acesta va oferi publicului larg, dar și specialiștilor, o serie de evenimente special gândite pentru anul aniversar în curs, precum și manifestări cu tradiție regândite pentru această celebrare.

Potrivit curatorului Antonello Tolve, expoziția „Confluențe. Artiști-profesori – profesori-artiști” reprezintă „o reflecție asupra muncii, deopotrivă de educare a viitorilor artiști, dar și de creație a artiștilor-profesori / profesorilor-artiști, a căror activitate se manifestă prin confluențe continue între practici reflexive, care transformă spațiul predării într-un teritoriu deschis și mereu în schimbare”.

Dincolo de „catedră”, artistul își asumă rolul de profesor nu ca autoritate rigidă, ci ca element de deschidere și transformare. Printr-un proces gradual de flexibilizare a convențiilor și de configurare a unor noi reguli ale relaționării, el reorientează dinamica comunicării și a interacțiunii, făcând vizibile resursele teoretice și practice ale demersului artistic. În acest parcurs, artistul ajunge să își asume, de jure și de facto, condiția de intelectual public și de cercetător în sens deplin.

În itinerariul creativ propus de Antonello Tolve prin această expoziție, nu se pot recunoaște doar stilurile sau alegerile profesorilor care activează în sculptură și instalație, design, grafică sau pictură, fotografie și video, restaurare și conservare, pedagogie, sticlă, textile sau ceramică, ci și căutările lor, care uneori păstrează puritatea mediului, alteori îi răstoarnă principiile interne sau creează puternice inserții polisemantice.

Pasionații de arte plastice vor putea admira lucrări semnate de:

Artiști cadre didactice | Matei Agachi, Dan Alban, Sorin Albu, Alina-Magdalena Andreica, Răzvan Anton, Ioana Antoniu, Renáta-Vivien Barna, Laszlo Bencze, Vlad Berte, Andrei Budescu, Claudiu Cândea, Paul Cheptea, Daniela Margareta Chiorean, Tina Chiriță, Andrei Ciurdărescu, Monica Coman, Irina Crețeanu, Diana Drăgan-Chirilă, Iuliu Duma, Irina Dumitrașcu Măgurean, Dana Fabini, Marius Georgescu, Adrian Ghiman, Mihaela Gorcea, Tibor Kolozsi, Radu Handru, Andreea Holotă, Alice Iliescu, Dan Istrate, Tudor Jucan, Septimiu Jugrestan, Angéla Kalló, István Kudor-Duka, Cristian Lăpusan, Florin Marin, Dan Măciucă, Cristina Metea, Ada Muntean, Alexandra Mureșan, Ioana Olăhuț, Liliana Oltean, Cristian Opriș, Diana Oțet, Livia Petrescu, Anca Pintilie, Daniel Pop, Daniel Popescu, Radu Pulbere, Adrian Rauca, Ramona Raus, Alexandru Rădulescu, Anca Pia Rusan, Octavian Simion, Alina Staicu, Radu Șerban, Florin Ștefan, Adina Șuta, Veres Szabolcs, Gil Turculeț, Anca Zaharia și

Artiști cadre didactice asociate | Istvan Betuker, Cristina Deva, Adrian Grecu, Gyöngyvér Kiss, Daria Langa, Ovidiu Leuce, Cristina Rădulescu, Axenia Roşca, Cezara Smuczer, Daiana Stăncioiu.

Expoziția „Confluențe. Artiști-profesori – profesori-artiști” de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ța Unirii nr. 30, 40098, Cluj-Napoca) va putea fi vizitată până în data de 22 februarie 2026, în fiecare zi, cu excepția zilelor de luni și marți, în intervalul orar 10:00-17:00. Ultimul bilet de intrare va fi emis la ora 16:30.