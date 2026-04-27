Expoziția de artă decorativă „Structuri”, la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 27 aprilie – 8 mai, expoziția de artă decorativă „Structuri”, eveniment care aduce în atenția publicului creațiile cursanților instituției și expresivitatea artei decorative contemporane.

Amenajată la Galeria „Carol Popp de Szathmári”, la etajul I al instituției, expoziția reunește lucrări originale realizate sub coordonarea expertului Monica Artemiza Korent, propunând o incursiune vizuală în universul creativității, al sensibilității artistice și al rafinamentului tehnic.

Prin diversitatea formelor de expresie și originalitatea abordărilor plastice, expoziția evidențiază preocuparea pentru frumos și procesul de formare artistică al cursanților, invitând publicul să descopere perspective noi asupra artei decorative.

Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 10:00 și 18:00, iar accesul este gratuit.

Evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de artă și celor care doresc să se apropie de universul creației contemporane printr-o experiență vizuală plină de culoare și inspirație.