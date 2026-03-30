Expoziția de ouă încondeiate la Școla Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

În pragul Sărbătorilor Pascale, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, vă invită să pășiți într-un univers al tradiției și artei la Expoziția de Ouă Încondeiate, organizată în perioada 3-9 aprilie 2026, în galeria de artă de la etajul I din incinta școlii.

Evenimentul aduce în prim-plan măiestria și migala meșteșugului străvechi al încondeierii ouălor. Fiecare exponat spune o poveste unică, conturată prin linii delicate, simboluri încărcate de semnificații și combinații cromatice impresionante.

Veți avea ocazia să admirați o colecție variată de ouă încondeiate, de la modele tradiționale, inspirate din folclorul românesc, până la interpretări moderne și inovatoare, care reinventează acest meșteșug printr-o viziune artistică actuală.

Vă așteptăm cu drag să explorați frumusețea artei încondeierii și să vă bucurați de această experiență culturală unică! Intrarea este liberă!