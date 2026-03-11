Expoziția „Mărturii de credință – Sfântul Munte Athos și Meteora”, la Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca va fi vernisată miercuri, 11 martie 2026, de la ora 17:00, expoziția de fotografie veche intitulată „Mărturii de credință – Sfântul Munte Athos și Meteora”, dedicată unor imagini realizate în urmă cu aproximativ 100 de ani.

Evenimentul are loc cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Departamentul de Artă și Arheologie al Universității Princeton și Centrul „Mount Athos”.

Invitat de onoare la vernisaj va fi Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, iar printre invitați se numără arhimandritul prof. univ. dr. habil. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, și pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău. Coordonatorul proiectului este prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada martie – aprilie 2026, la Galeria „Erminea” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, situată pe strada Episcop Nicolae Ivan nr. 1.