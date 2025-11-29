Expoziția „Măsura”, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, invită publicul la vernisajul expoziției „Măsura”, care va avea loc vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 13:00, la sediul muzeului din str. Memorandumului nr. 21.

Expoziția este una inedită și reunește piese valoroase din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, precum și din colecțiile speciale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” și Bibliotecii Județene „Octavian Goga”.

„Măsura” își propune să ilustreze sistemele tradiționale de cuantificare a mărimilor fundamentale – timp, spațiu, volum și masă – așa cum au fost ele folosite în viața cotidiană a satului transilvănean. Expoziția surprinde modul în care metodele empirice de măsurare au coexistat, vreme îndelungată, cu cele standardizate, oferind o imagine clară asupra evoluției gândirii practice și tehnice în mediul rural.

Noțiunea de „măsură”, prezentă încă din primele forme de organizare umană, se leagă de ideea de cantitate și mărime, iar transformarea acesteia într-un instrument concret a fost posibilă prin apariția și perfecționarea diferitelor obiecte de măsurat.

Printre obiectele expuse se numără:

– ceasuri;

– lanțuri pentru măsurat distanțe;

– măsuri din lemn și metal folosite pentru cereale și lichide;

– compasuri, balanțe și instrumente de măsurat;

– calendare și alte instrumente utilizate în Transilvania secolelor XIX–XX.

Expoziția reunește peste 100 de exponate, oferind publicului o perspectivă amplă asupra istoriei instrumentelor de măsură și a rolului acestora în evoluția civilizației.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, BCU „Lucian Blaga” și Biblioteca Județeană „Octavian Goga”.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 12 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00 (ultima intrare la ora 17:00).