Expoziția MINERALIA revine la Cluj-Napoca | Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Ediția de toamnă a expoziției MINERALIA revine la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, strada Memorandumului nr. 21, în perioada 7-9 octombrie 2022.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, găzduiește începând de vineri, timp de 3 zile, în perioada 7-9 octombrie 2022, cea de-a doua ediţie din acest an a expoziţiei dedicatǎ lumii minunate a pietrelor: MINERALIA. Sute de tipuri de minerale, cristale cu dimensiuni impresionante, roci, fosile și meteoriţi vor fi expuse în curtea interioarǎ a muzeului. Alǎturi de minerale şi cristale în stare naturală, vizitatorii pot admira și cumpăra bijuterii confecţionate din pietre de podoabǎ, pietre fine, pietre semipreţioase (lapis-lazuli, malachite, turmalinǎ, granat, rubin, etc) dar şi perle, corali sau chihlimbar.

Mineralul-vedetă al acestei ediţii este Rodocrozitul

Denumirea mineralului „Rodocrozit” provine din alǎturarea cuvintelor grecești „rhodon” (trandafir) si „chroma” (culoare) care descriu perfect modul sǎu de cristalizare. Nuanţele de roz pal, translucid, pânǎ la roz intens, apar în agregate ce seamǎnǎ cu bobocii de trandafir.

Sunt puţine locuri în lume unde apare acest mineral. În România este cunoscutǎ exploatarea sa de la mina Cavnic, iar în lume, rodocrozitul apare în nordul Greciei, în Argentina, S.U.A. (Mina Sweet Home) şi în Africa de Sud.

Valoarea şi renumele rodocrozitului sunt date de eşantioanele naturale de colecţie, de sculpturile decorative şi de bijuteriile realizate din acesta.

Vă așteptăm la expoziția cu vânzare „Mineralia” care va fi deschisă în spaţiul expoziţional demisol nou renovat al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, de vineri pânǎ duminicǎ orele 9,00-18,00.

Coordonator expoziţie, Andrei Gorduza, 0724.503180, contact@mineralia.ro