EXPOZIȚIA MONETĂRIEI STATULUI LA CLUJ-NAPOCA

Regia Autonomă Monetăria Statului, instituție cu o tradiție de peste 155 de ani, aduce la Cluj-Napoca expoziția „Instituția monedei: istorie, artă și identitate națională”, un proiect dedicat istoriei monedei, artei medalistice și patrimoniului instituțional românesc.Expoziția propune publicului o incursiune în universul Monetăriei Statului, acolo unde rigoarea tehnică și măiestria artistică dau formă unor obiecte cu valoare oficială și simbolică: matrițe istorice, monede, medalii, decorații, sigilii și alte obiecte reprezentative.

Evenimentul este conceput ca o experiență culturală, educativă și instituțională, adresată atât pasionaților de numismatică și istorie, cât și publicului larg. În cadrul expoziției vor fi expuse elemente reprezentative utilizate de Monetăria Statului în prezentări naționale și internaționale, inclusiv standul prezentat la cel mai prestigios târg din domeniu – World Money Fair Berlin 2025, precum și elemente care ilustrează procesul de realizare a monedelor și medaliilor.

Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 12.15, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Sala Transilvania.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 9–28 mai 2026, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, Sala Transilvania.