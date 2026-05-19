Expoziția „Pânze, freamăt și șoapte” la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, organizează, în parteneriat cu Asociația Arta Acului la Cluj, expoziția „Pânze, freamăt și șoapte”: o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, în perioada 20 – 31 mai 2026. Vernisajul va avea loc miercuri, 20 mai 2026, de la ora 18:00, în sălile de expoziții temporare (etaj) ale Palatului Bánffy. Vor rosti alocuțiuni la deschidere dr. Livia Ardeleanu, președinta Asociației Arta Acului la Cluj, dr. Sebastian Paic-Apan, muzeograf, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, conf. dr. arh. Smaranda Todoran, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN, conf. univ. dr. Livia Ramona Petrescu, director departament Arte textile-Design textil UAD. Din partea muzeului, va fi gazdă Florin Gherasim, muzeograf.

Expoziția Pânze, freamăt și șoapte propune o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, evidențiind diversitatea tehnicilor decorative, rafinamentul compozițional și estetica patrimoniului textil. Expoziția face parte din proiectul „Cămașa de Transilvania”, inițiat de Asociația „Arta acului la Cluj”, care a urmărit recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural cusut, prin cercetarea pieselor textile autentice. Activitatea proiectului se bazează pe cercetarea unor piese de port, urmărind tehnica de realizare a cămășilor și identificarea unor elemente specifice pe zone etnografice.

Publicul va putea admira peste 40 de cămăși din Ardeal, care reprezintă următoarele zone etnografice: Țara Bârsei, Mărginimea Sibiului, Zona Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Moților, Mocănimea Văii Arieșului, zona Depresiunii Gheorgheni, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Țara Năsăudului, zona Sălajului (Sub-Meseș, Valea Barcăului, Zona Huedin-Mărgău), Ținutul Reghinului, Banatul de Câmpie, Dealurile Clujului, Țara Lăpușului, zona Orăștie și zona ceangăiască Ghimeș-Palanca. Instalația-manifest, întruchipând un “Pom al Vieții” ca simbol al renașterii unui meșteșug, sperăm să surprindă plăcut vizitatorii.

Colaborări speciale: Elevii Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea profesorilor Diana Ianaciuc și Cristian Porumb, participă în cadrul expoziției cu o serie de interpretări grafice ale portului tradițional românesc.

Asociația „Arta Acului la Cluj”, reunește oameni pasionați de patrimoniul textil tradițional românesc și de recuperarea autentică a pieselor de port, prin documentare atentă, cercetare și reconstituiri realizate după modele vechi.

Grupul s-a format treptat în jurul muzeelor, al întâlnirilor organizate de-a lungul timpului în spații neconvenționale, iar debutul oficial în fata publicului a avut loc în 2022, în cadrul proiectului „Eșantioane”, realizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Proiectul a avut ca scop reconstituirea unor cămăși vechi din patrimoniul muzeului, pornind de la eșantioane textile originale, transformate în surse de documentare și inspirație pentru noile creații.

Începând cu anul 2023, activitatea asociației s-a concentrat pe promovarea patrimoniului textil și pe consolidarea unei comunități preocupate de păstrarea autenticității costumului tradițional. Membrii grupului au participat, alături de Asociația de Dezvoltare Rurală Dezmir, la finalizarea Proiectul „TranzițIE prin TradițIE” și au realizat la finalul anului calendarul „Bucuria de a fi împreună!”, un proiect vizual dedicat cămășilor cusute manual și diversității zonelor etnografice românești.

Anul 2024 a marcat o extindere importantă a activităților destinate publicului prin expoziții, ateliere și întâlniri lunare la Centrul de Tineret și prin proiecte educaționale, dedicate valorificării patrimoniului textil autentic. În cadrul expoziției organizate la Grand Hotel Italia, asociația a adus în atenția publicului importanța respectării autenticității pieselor tradiționale și pericolul pe care îl reprezintă consumerismul pentru meșteșugurile locale. Tot în 2024, organizația a participat la Zilele Clujului, unde a prezentat publicului piese autentice și a organizat ateliere interactive pentru copii, oferindu-le celor mici ocazia de a descoperi, prin experiență directă, bucuria lucrului manual și simbolistica podoabelor tradiționale.

Un moment important al activității asociației a fost participarea la proiectul european „Luna Textilelor”, desfășurat împreună cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul ASTRA, Muzeul Textilelor de la Băița și Academia Română – Filiala Cluj-Napoca. Expoziția realizată în cadrul proiectului a reunit 44 de cămăși, cusute de membrele asociației și a inclus ghidaje gratuite pentru elevi, dedicate descifrării simbolurilor și particularităților zonale ale costumului tradițional. În perioada 30 noiembrie 2024 – 15 ianuarie 2025, asociația a organizat expoziția „Rădăcini și simboluri” la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Expoziția a reunit piese autentice, cusute de membrele asociației, inspirate din diverse zone etnografice ale României și realizate cu respect pentru tehnicile tradiționale, materialele și specificul fiecărei regiuni.

Activitatea de documentare reprezintă o componentă esențială a demersului asociației. De-a lungul timpului, membrele grupului au realizat vizite de studiu și cercetare în cadrul unor instituții muzeale partenere, precum Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Muzeul Județean de Istorie și Artă și Muzeul Județean Mureș, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, pentru studierea pieselor originale și aprofundarea specificului diferitelor zone etnografice.

Pe lângă activitatea expozițională și educațională, membrii asociației păstrează o legătură constantă cu comunitățile de șezători din întreaga țară și din străinătate, participând la întâlniri și evenimente dedicate patrimoniului cultural românesc. Prin toate proiectele sale, Asociația “Arta Acului la Cluj”, contribuie la conservarea patrimoniului textil, promovând autenticitatea, cercetarea și valorificarea tradițiilor din diverse spații culturale și etnografice.

Parteneri: Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Județean Mureș, Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca

Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 mai – 31 mai 2026, în intervalul orar 10 – 17, de miercuri până duminică inclusiv, luni și marți închis.