Expozitia PEISAJ ULTERIOR a artistului COSMIN FRUNTES la Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție publică de interes județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează expoziția de pictură a artistului brașovean Cosmin Frunteș, în perioada 09 – 28 septembrie 2025. Vernisajul va avea loc marți, 09 septembrie, ora 18:00, în sălile de expoziții temporare (parter) ale Palatului Bánffy, în prezența artistului și a invitaților săi, domnul Lucian Nastasă-Kovacs, managerul instituției, și Florin Gherasim, muzeograf.

Cosmin Frunteș s-a născut în anul 1976 în municipiul Brașov. Vocația artistică și dorința de a urma o pregătire temeinică în domeniu l-au îndreptat, ca elev, spre Liceul de Artă din urbea natală, unde a studiat în perioada 1990 – 1994. Au urmat temeinice studii la Universitatea Națională de Artă din București, secția pictură, unde a absolvit în promoția 2002, la clasa profesorului Petru Lucaci.

După terminarea studiilor s-a stabilit la Brașov, asumându-și statutul profesional de artist independent. O activitate prolifică de atelier și un susținut efort creativ i-au permis să expună bogata sa producție artistică în muzee și galerii de artă din țară și străinătate, în expoziții personale sau de grup: Brașov, București, Timișoara, Deva, Cincșor, Chișinău, Nuremberg (Germania), Viena (Austria), New York (USA), Veneția (Italia), Sofia (Bulgaria), Mexico City (Mexic), Lisabona (Portugalia), Budapesta (Ungaria), Zagreb (Croația), Kosice (Slovacia), Ljubljana (Slovenia) ș.a.

Din cronicile scrise despre creația sa artistică, am selectat considerațiile exprimate de Adrian Lăcătuș, critic de artă: „Cosmin Frunteș este unul dintre cei mai interesanți pictori români contemporani, cu o operă deja semnificativă și cunoscută mai degrabă în afara Brașovului și a țării, atât prin expozițiile sale personale, cât și prin cele realizate împreună cu grupul NOIMA din care face parte, în galerii europene sau de pe alte continente. Arta lui este o abordare figurativă nouă a peisajului, a naturii și a mediului, locuri marcate de intervenția umană, modificate și fără a fi însă tragic distruse, prezentate ca într-un moment de pauză ambiguă, înaintea regenerării. Am numit această perspectivă peisaj ulterior, pentru a marca atât impactul uman, social și economic asupra naturii, dar și vitalitatea inepuizabilă a naturii”.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 – 28 septembrie 2025, în intervalul orar 10 – 17, de miercuri până duminică inclusiv.