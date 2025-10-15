Expoziția „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste” | Comunicat de presă

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, propune publicului clujean expoziția outdoor „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste”, ce poate fi vizitată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, la „Instalația 10×10 – Tunelul Timpului”, amplasată în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca.

Expoziția, realizată de către Arhiepiscopia Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Mitropoliei Clujului, se încadrează în seria de manifesări culturale prilejuite de tematica omagială și comemorativă a anului 2025. În anul Centenar al Patriarhiei Române (1925-2025), recuperarea memoriei duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, adevărați apărători ai credinței ortodoxe în fața opresiunii regimului totalitar-comunist, care au contribuit la dinamizarea vieții creștine și la implementarea principiilor evanghelice în societatea românească, se impune ca un act anamnetic și recuperator.

Canonizarea celor 16 noi sfinți români, mulți dintre ei mărturisitori ai credinței în închisorile comuniste, printre care Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, este un act de recunoaștere a sfințirii vieții și jertfei lor, constituind deopotrivă mărturia vieții și lucrării bisericești din ultimul veac, pe pământ românesc.

Această expoziție propune recuperarea memoriei părintelui Liviu Galaction Munteanu, rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj (1937-1943) și al Institutului Teologic Ortodox de grad universitar din Cluj (1948-1952), prin prezentarea unor aspecte mai puțin cunoscute din viața sa, care creionează personalitatea și profilul său duhovnicesc și intelectual.

De asemenea, prin intermediul celor 40 de planșe, expoziția este o invitație de a descoperi și a reflecta la sacrificiul Sfântului Liviu Galaction de la Cluj și la impactul pe care acesta l-a avut și îl are asupra comunității și Bisericii.

*

Părintele Liviu Galaction Munteanu s-a născut în 16 mai 1898, într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în Teologie al Universității din Cernăuți.

În timpul ocupației horthyste, a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Părintele Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființarea din 1952.

Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de Securitate care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la Parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor și adulților.

Părintele Liviu Galaction Munteanu, numit vicar administrativ de către Episcopul Teofil Herineanu, în anul 1958, a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, care i-a atras condamnarea la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost închis în penitenciarele Gherla și Aiud, unde a și murit la data de 8 martie 1961, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

Părintele Liviu Galaction Munteanu a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română, alături de alți 15 sfinți români din secolul al XX-lea, mulți dintre ei mărturisitori ai credinței în închisorile comuniste. Proclamarea generală a noilor sfinți a avut loc la 4 februarie 2025, într-un moment istoric – centenarul Patriarhiei Române, iar proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mucenic Liviu Galaction de la Cluj a avut loc la 25 martie 2025, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, urmând a fi cinstit anual la data de 8 martie, ziua trecerii sale la Domnul.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului