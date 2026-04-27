Expoziția „Topografii ale urmei”, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 30 aprilie – 17 mai, expoziția „Topografii ale urmei. Salonul național al artiștilor din învățământul preuniversitar de artă”, un proiect cultural dedicat creației vizuale contemporane.

Evenimentul este inițiat de Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca și reunește artiști vizuali din întreaga țară care activează în cadrul liceelor de artă, continuând, în paralel cu activitatea didactică, o practică artistică susținută și relevantă pentru spațiul cultural contemporan.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 30 aprilie, de la ora 18:00, în prezența managerului muzeului, prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, a prof. dr. Denisa Curte, curator și inițiator al proiectului, precum și a curatorului expoziției din partea muzeului, dr. Dan Breaz.

Prin diversitatea expresiilor plastice și temele propuse, expoziția aduce în prim-plan rolul artistului ca prezență activă în societate și reafirmă importanța artei ca spațiu al reflecției, memoriei culturale și dialogului.

Deschiderea oficială va fi completată de un moment muzical susținut de elevi ai Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca.

Publicul va putea vizita expoziția până în 17 mai 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 17:00.