Expoziție foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”

Muzeul Mitropoliei Clujului vă invită să descoperiți istoria recentă a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului prin expoziția foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Evenimentul marchează împlinirea a 20 de ani de la proclamarea Mitropoliei Clujului, un moment istoric ce a avut loc în 25 martie 2006, când s-a realizat întronizarea primului mitropolit al Clujului, Bartolomeu Anania, și întemeierea oficială a Mitropoliei.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 24 martie – 19 aprilie 2026, iar vernisajul va avea loc vineri, 27 martie 2026, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate”.

Expoziția cuprinde 13 planșe care oferă o retrospectivă vizuală a evenimentelor din 24 și 25 martie 2006 și va include, în premieră, Tomosul Sinodal emis cu ocazia întemeierii Mitropoliei Clujului, un document cu o mare valoare istorică și simbolică.

Vă invităm să veniți și să redescoperiți o filă importantă din istoria Ortodoxiei transilvane, prin intermediul acestei expoziții care îmbină trecutul cu viitorul, la Muzeul Mitropoliei Clujului.