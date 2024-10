Expoziție inedită în aer liber: „Centenarul învățământului teologic universitar clujean. 1924-2024”

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, instituție de învățământ care anul acesta împlinește 100 de ani de la înființare, organizează expoziția în aer liber „Centenarul învățământului teologic universitar clujean. 1924-2024”, ce poate fi vizitată în perioada 8 octombrie – 7 noiembrie 2024, în mod gratuit, la „Tunelul Timpului”, amplasat în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, în după-amiaza zilei de vineri, 11 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat expoziția „Centenarul învățământului teologic universitar clujean. 1924-2024” și a apreciat munca și devotamentul celor implicați în concretizarea acestui proiect. Ierarhul a fost însoțit de coordonatorii proiectului expozițional: decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, și directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, dr. Paul Ersilian Roșca. De asemenea, au mai fost prezenți pr. conf. univ. dr. Marin Cotețiu și muzeograful Diana Cotețiu.

Realizată cu sprijinul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, expoziția este derulată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului, în contextul în care instituția de învățământ teologic clujean împlinește 100 de ani de la înființare.

„Expoziția reunește 40 de planșe de mari dimensiuni, subliniind importanța anului 2024 pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În acest an, a fost atinsă o bornă istorică importantă: împlinirea unui secol de la înființarea primei instituții teologice ortodoxe de învățământ superior la Cluj – Institutul Teologic, transformat în 1925 în Academia Teologică Ortodoxă. Materializând un vis al ierarhului Nicolae Ivan, ctitorul Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, Academia Teologică Ortodoxă s-a impus ca o instituție de învățământ universitar remarcabilă, atât prin calitatea corpului profesoral, unde se pot menționa exemple precum Ioan Lupaș, Liviu Galaction Munteanu, Ilarion Felea, Isidor Todoran, Florea Mureșanu, Dominic Stanca ș.a., cât și prin generațiile de absolvenți. Viitorii ierarhi, preoții de vocație și oamenii de cultură care și-au legat anii studenției teologice de urbea clujeană ilustrează pe deplin impactul major avut de această instituție în formarea unor elite morale și intelectuale românești. Acest rol jucat de Academia Teologică/Institutul Teologic Universitar din Cluj, în intervalul 1924-1952, nu a fost trecut cu vederea de autoritățile comuniste, care au dorit desființarea instituției de învățământ, act transpus în practică în vara anului 1952. Mai mult, represiunea s-a extins asupra unei părți importante a corpului profesoral, 9 profesori fiind încarcerați, 4 dintre aceștia (Pr. Prof. Liviu Galaction Munteanu, Pr. Prof. Florea Mureșanu, Pr. Prof. Ilarion Felea și Pr. Prof. Alexandru Filipașcu) pierzându-și viața în sistemul concentraționar comunist. Căderea «regimului roșu», în decembrie 1989, a deschis drumul reînființării Institutului Teologic Universitar din Cluj-Napoca (în 1990), acesta intrând într-o nouă etapă istorică, deosebit de importantă, în anul 1992, când a devenit parte a Universității «Babeș-Bolyai» ca Facultatea de Teologie Ortodoxă”, a mărturisit Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

Prin intermediul acestei expoziții, conform organizatorilor, publicul clujean și nu numai este invitat într-o incursiune documentară și vizuală, cu numeroase aspecte inedite în istoria acestei instituții: momentele ei de glorie, tragismul desființării, speranța reînființării și maturitatea și performanțele prezentului.

„Veți regăsi biografiile a 20 dintre foștii profesori reprezentativi și, nu în ultimul rând, veți cunoaște câteva dintre multiplele aspecte ale unei instituții de învățământ teologic moderne, ancorată în realitățile și necesitățile secolului XXI. Expoziția rămâne deschisă tuturor celor interesați în perioada 8 octombrie – 7 noiembrie 2024”, au conchis organizatorii.

Scurt istoric

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 7 specializări la nivel master: Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică, Artă Sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor cultural, „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noțiuni de paleografie, Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală și Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

