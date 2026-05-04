Expoziție personală Flaviu SĂSĂRAN – Geografiile tăcerii

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, organizează expoziția personală de pictură Geografiile tăcerii a artistului Flaviu Săsăran, în perioada 29 aprilie – 24 mai 2026. Vernisajul va avea loc miercuri, 29 aprilie 2026, de la ora 18:00, în sălile de expoziții temporare ale Palatului Bánffy, în prezența artistului și invitaților săi. Vor rosti alocuțiuni la deschidere domnii Lucian Nastasă-Kovács, managerul instituției, prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, și Florin Gherasim, muzeograf, curatorul expoziției.

Flaviu Săsăran s-a născut în anul 1970 în localitatea Vața de Jos, jud. Hunedoara. Copilăria, anii de școală și de liceu i-a petrecut în municipiul Baia Mare. A urmat cursurile de pictură la Școala populară de artă din localitate, îndrumat de doamna profesoară Silvia Onișa. În 1991 domnii profesori univ. Gheorghe Arion și Teodor Botiș au remarcat talentul tânărului artist și l-au încurajat să aprofundeze studiul picturii la Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu din Cluj-Napoca. Astfel, în perioada 1993-1998, studiază pictura sub îndrumarea unor artiști și profesori deosebiți, ca Florin Maxa și Victor Ciato, cărora le poartă o profundă recunoștință. În ultimii ani de studiu s-a specializat în pictură monumentală, abordând diferite tehnici specifice domeniului.

Primul proiect artistic important al pictorului Flaviu Săsăran a fost lucrarea sa de licență, intitulată sugestiv ,,Mâna”, o creație monumentală în tehnica sgraffito, pe o suprafață de 80 mp, la Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, un elogiu adus medicilor care salvează vieți în această clinică. În următorii ani Flaviu Săsăran s-a dedicat picturii murale. Conducând, în perioada 1998-2004, o echipă de artiști plastici și studenți în domeniul artelor vizuale, a realizat pictura Bisericii Ortodoxe Rugășești din comuna Cășeiu, județul Cluj și a Paraclisului Mănăstirii Bichigiu, comuna George Coșbuc din județul Bistrița-Năsăud. Tot în această perioadă a fost pentru câțiva ani asistent universitar al profesorului Ioan Sbârciu la nou înființata Secție de Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a UBB Cluj-Napoca.

Nu a renunțat la pictura de șevalet, cu lucrările sale realizate, în principal, în tehnica uleiului, participând la numeroase expoziții de grup din țară. De asemenea, operele sale se regăsesc în colecții atât naționale, cât și internaționale. În ultimii ani și-a intensificat activitatea creativă, participând cu lucrări recente la expoziții de grup organizate în Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Târgu-Mureș.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 29 aprilie – 24 mai 2026, în intervalul orar 10 – 17, de miercuri până duminică inclusiv, luni și marți închis.