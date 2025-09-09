Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN, prezentă la Deco Days 2025 cu o expoziție Colecțiile FAU

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) participă, în perioada 11-14 septembrie 2025, la cea de-a X-a ediție a Deco Days cu o expoziție Colecțiile FAU, intitulată EROI. Din cotidian în legendă. Expoziția va avea loc la BT Arena și va fi amplasată în zona de Design, Artă și Educație, în imediata vecinătate a scenei de la etaj.

După succesul primei expoziții organizate în cadrul Festival for Architecture Schools of Tomorrow 2024 (FAST), Colecțiile FAU revin în atenția publicului cu un proiect care pune în valoare obiecte iconice de design internațional și românesc, în dialog cu tema eroismului în arhitectură și design.

Ce pot descoperi vizitatorii în cadrul expoziției?

Obiecte ale maeștrilor consacrați , prezenți în colecțiile marilor muzee de design și artă din lume: August Thonet, Charles & Ray Eames, Jean Prouvé, Alvar Aalto, Ole Wanscher, Verner Panton, Marcello Siard, Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Arne Jacobsen sau Joe Colombo.

, prezenți în colecțiile marilor muzee de design și artă din lume: August Thonet, Charles & Ray Eames, Jean Prouvé, Alvar Aalto, Ole Wanscher, Verner Panton, Marcello Siard, Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Arne Jacobsen sau Joe Colombo. Creații contemporane de talie internațională : Philippe Starck, Konstantin Grcic, Alexander Gufler, Aleksej Iskos, Boris Berlin, frații Bouroullec, Thomas Heatherwick, Patricia Urquiola, Edward Barber, Jay Osgerby, Nathalie du Pasquier, Emilio și Cesare Ehr Nanni, Rem D Koolhaas sau Michael Anastassiades.

: Philippe Starck, Konstantin Grcic, Alexander Gufler, Aleksej Iskos, Boris Berlin, frații Bouroullec, Thomas Heatherwick, Patricia Urquiola, Edward Barber, Jay Osgerby, Nathalie du Pasquier, Emilio și Cesare Ehr Nanni, Rem D Koolhaas sau Michael Anastassiades. Design românesc contemporan, prin lucrări semnate de Dragoș Motica, Petrică și Andrada Maier, Paul și Anamaria Moldovan, Andrei și Romana Gârba.

Sub motto-ul „bucurie circulară”, expoziția propune o reflecție asupra valorilor esențiale care educă, inspiră și se transmit din generație în generație. Acesta poate fi vizitată joi și vineri între 10:00 și 18:00, sâmbătă între 10:30 și 18:00 și duminică între 11:00 și 16:00.

Despre Colecțiile FAU

Colecțiile FAU (abrevierea pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism) constituie un ansamblu de obiecte iconice, cu design de autor și valoare culturală semnificativă, configurând o platformă educațională orientată spre conectarea trecutului cu prezentul și viitorul designului.

Motto-ul „bucurie circulară” își găsește fundamentul în principiile economiei circulare și ale designului sustenabil, reflectând totodată transmiterea valorilor culturale prin intermediul obiectelor, din generație în generație.

Pe termen lung, Colecțiile FAU își propun să evolueze către o instituție muzeală dedicată designului – un spațiu universitar dinamic, în care educația, cercetarea și patrimoniul se articulează pentru a sprijini formarea și spre a inspira generațiile viitoare de arhitecți și designeri.

Despre Deco Days

Ajuns anul acesta la cea de-a X-a ediție, Deco Days a luat naștere în urmă cu 9 ani, ca un eveniment dedicat partenerilor Mendola Fabrics. Timp de 5 ediții, Deco Days a fost dedicat lansării colecției de toamnă-iarnă Mendola Fabrics. Evenimentul a adus împreună pasionați de textile în Cluj-Napoca, iar partenerii, colaboratorii, designerii și iubitorii de design interior au avut posibilitatea de a interacționa direct cu brandul și noile produse.

Începând cu ediția din 2021, Deco Days s-a transformat într-un „accelerator de design interior”, un eveniment unic în România, care aduce împreună business-uri din sfera designului interior, designeri si iubitori de design. Astăzi, Deco Days găzduiește un periplu de concepte de amenajare, activități de brand, spații experiențiale complexe, workshop-uri și panel-uri de discuții cu invitați consacrați.

Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat la link-ul https://deco-days.ro/program-eveniment/.

Adresă de contact pentru informații suplimentare: paul.moldovan@arch.utcluj.ro, faucollections@gmail.com.