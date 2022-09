Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Cluj-Napoca aniversează 60 de ani de existență

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj- Napoca este onorată să anunțe aniversarea de 60 de ani a Facultății de Medicină Veterinară, înființată în 1 octombrie 1962. Ceremonia de aniversare va avea loc miercuri, 14 septembrie 2022, de la ora 10.00, în Aula Magna ”Mihai Șerban” a universității, în prezența conducerii USAMV Cluj-Napoca, cea a facultății, a profesorilor, studenților și absolvenților, dar și a unor personalități din țară și străinătate, care și-au dedicat viața profesiei de medic veterinar. Vor fi prezentate volumul “Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca la 60 de ani – 1962-2022”, alături de medalia aniversară și o expoziție fotografică realizată de cadre didactice.

„Facultatea se îmbracă în straie de sărbătoare pentru a evoca istoria noastră și pentru a aduce un omagiu predecesorilor noștri. În cele șase decenii de existență, facultatea noastră a format 57 de generații de absolvenți, adică aproximativ 4.500 de medici veterinari, din care peste 600 au provenit din străinătate. De asemenea, am oferit condiţii de pregătire postuniversitară, de internariat şi de doctorat, pentru încă 700 de medici veterinari. La ceas de sărbătoare transmit felicitări întregului personal al facultății și studenților noștri. Mult succes tuturor și să ne bucurăm cu toții de realizările acestei colectivități academice. La Mulți Ani, Facultatea de Medicină Veterinară!”, este mesajul decanului, Prof. dr. Nicodim Fiț.

În prezent, educația medical-veterinară din cadrul facultății se desfășoară cu trei programe de studiu de licență de 6 ani, în limba română, engleză și franceză, iar în total sunt școlarizați peste 900 studenți români și circa 500 studenți străini, alături de 100 de doctoranzi.

Facultatea dispune de o infrastructură educațională la standarde înalte de servicii și de cercetare, precum și de cele mai performante cadre didactice din regiune, lucru dovedit prin evaluări precum EUA, Scimago Ranking, Shanghai Ranking, Clasamentul THE, Clasamentul RUR etc. FMV este acreditată național și european de către European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) și include și de două centre de rezidențiat.