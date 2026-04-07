Fecioarele înțelepte versus cele „nebune”

Iată-ne ajunși în Sfânta și Marea zi de Marți, în care este evocată pilda celor zece fecioare. Nu întâmplător a fost așezată în această zi, pentru că, după cum bine știm, există un timp al lucrării virtuților, care, dacă nu va fi valorificat duhovnicește, omul poate sfârși în acest viciu al fecioarelor fără untdelemn.

În aceste zile trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sluji trezviei, astfel încât, în această perioadă de împreună-mergere cu Hristos spre Sfintele Pătimiri, să ne asemănăm fecioarelor înțelepte, care și-au afierosit zeciuiala timpului lui Hristos prin milostenie și pocăință continuă.

Părintele Grigore-Toma Someșan ne-a vorbit despre această zi ca despre una care arată tensiunea eshatologică a Bisericii în așteptarea nunții eshatologice cu Mirele Ceresc.