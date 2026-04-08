Femeia păcătoasă versus Iuda

Sfânta și Marea zi de Miercuri nu este doar ziua trădării lui Iuda, ci și un moment de contrast între două atitudini față de Hristos: trădarea și dragostea sinceră. Astăzi este pomenită femeia păcătoasă, care L-a uns pe Hristos cu mir și I-a spălat picioarele cu lacrimi, arătând pocăință și iubire profundă.

Împreună cu părintele Grigore-Toma Someșan am încercat să ne întoarcem la rădăcinile trădării lui Iuda, în antiteză cu meditația asupra exemplului femeii păcătoase, la care credinciosul este invitat să reflecte, întrupând mici gesturi de imitare a pocăinței, după puterile fiecăruia.