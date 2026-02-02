Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului | Părintele Arsenie Papacioc

Părintele Arsenie Papacioc:
„Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii.”
ASCULTĂ LIVE
RADIO RENAȘTEREA
Sfântul Vasile cel Mare: „Bun și folositor lucru este a ne împărtăși în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El Însuși spune: 'Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică'. Căci cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși...
Text inedit din arhiva Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”. Iisus bate uneori la ușa omului, pentru ca inima-i să-I deschidă și să devină gazda lui Dumnezeu. Alteori El stă îndărătul ușii, pentru ca cel ostenit și împovărat să intre întru odihna dumnezeieștii sale...
Sfântul Ioan Gură de Aur: „În zadar se săvârşeşte Liturghia în fiecare zi dacă nu vă împărtăşiţi [...] Acestea le spun nu ca să vă împărtăşiţi oricum, la întâmplare, ci ca să vă faceţi vrednici. Omule, nu eşti vrednic să te împărtăşeşti? Atunci nici pe celelalte...
Feodor M. Dostoievski: „Ce carte, Doamne, și ce învățăminte minunate în ea! Ce scriere înțeleaptă este Sfânta Scriptură, ce minunăție și câtă putere îi poate dărui ea omului. Parcă ar fi un adevărat monument închinat omului și firii omenești ce sălășluiește în...
Liviu Rebreanu: „Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu. []
C. S. Lewis: „Cred în Dumnezeu tot așa cum cred în răsăritul de soare. Nu pentru că Îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.”