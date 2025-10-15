Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut | PSALMUL 1

PSALMUL 1:

Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;

Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.

Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori.

Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului.

De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.

Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.