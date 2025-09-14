Festival coral de muzică religioasă la Mănăstirea Bobota, cu participarea PS Benedict

Sâmbătă după-amiază, 13 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat la cea de-a III-a ediție a Festivalului coral de muzică religioasă, desfășurată la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Bobota.

Evenimentul a debutat cu o rugăciune de binecuvântare săvârșită de ierarh, urmată de un cuvânt adresat corurilor și publicului prezent. Apoi, părintele Doru Gârboan, paroh al bisericii din Ortelec, a prezentat membrii juriului și formațiile participante.

Fiecare cor a interpretat câte două lucrări, aducând în atenție diversitatea și frumusețea repertoriului bisericesc.

La final, Preasfințitul Părinte Benedict a înmânat premiile acestei ediții. Trofeul festivalului a revenit corului Parohiei Ortelec, premiul I corului Parohiei Tihău, premiul al II-lea corului Parohiei Porolissum din Zalău, iar premiul al III-lea corului Parohiei Plopiș. De asemenea, formațiile corale ale Parohiilor Bădăcin și Aluniș au fost distinse cu premii de autenticitate.

