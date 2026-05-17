Festivalul-Concurs „La poale de Țibleș” își deschide porțile la Agrieș

Duminică, 7 iunie 2026, Căminul Cultural din localitatea Agrieș, comuna Târlișua, va găzdui cea de-a XVII-a ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean de Folclor dedicat Rapsozilor Populari „La poale de Țibleș”.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului frumusețea cântecului autentic și să descopere noi păstrători ai tezaurului tradițional. Manifestările vor debuta la ora 14:00 cu secțiunea de concurs dedicată rapsozilor, urmând ca de la ora 16:00 scena să fie animată de un amplu spectacol folcloric. Ziua festivă se va încheia de la ora 17:30 cu mult așteptata Gală a Laureaților.

Programul artistic din acest an reunește nume dragi publicului și ansambluri de renume local. Printre invitați se numără rapsozii populari Teodora Purja, Lenuța Purja și Sergiu Negrean Purja, alături de Grupul Folcloric „Glanetașul” din Agrieș, aflat sub coordonarea artistică a Floarei Pop. Pe scenă vor mai urca Viorica Ciui, câștigătoarea trofeului la ediția precedentă din 2025, oratorul popular Grigore Guzu, interpreții Alina și Genuca Ceuca, Marius Cătuna și Dumitru Sărmaș. Întregul eveniment va fi purtat cu profesionalism de prezentatorul Grigore Sâmboan.

Această sărbătoare a identității noastre este rodul unei frumoase colaborări organizatorice sub egida Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a Primăriei și Consiliului Local Târlișua, a Asociației „Perpetuum Artis” Agrieșel și a Centrului Județean pentru Cultură prin Serviciul de Conservare, Cercetare, Protejare și Promovare a Culturii Tradiționale și Multimedia. Întâlnirea reprezintă o invitație deschisă pentru toți cei care iubesc portul, graiul și cântecul românesc, oferind o duminică plină de bucurie și regăsire a rădăcinilor neamului nostru.