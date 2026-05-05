Festivalul de Muzică Contemporană CLUJ MODERN, ediția a XVI-a – „ANIVERS”

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” invită publicul, în perioada 16–22 mai 2026, la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Contemporană „Cluj Modern”, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate muzicii noi din România.

Inițiat în 1993 de compozitorul și academicianul Cornel Țăranu, festivalul a devenit, de-a lungul timpului, o platformă de referință pentru promovarea creației contemporane românești și internaționale. Din 2009, dezvoltarea proiectului a fost continuată de compozitorul Adrian Pop, sub mentoratul maestrului Cornel Țăranu, consolidând identitatea artistică a festivalului.

Ediția din acest an aduce o nouă direcție artistică, sub coordonarea compozitorului Cristian Bence-Muk, vicepreședinte al Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Sub genericul „Anivers”, festivalul marchează două momente importante pentru viața muzicală: aniversarea a 75 de ani de viață ai compozitorului Adrian Pop și celebrarea centenarului compozitorului maghiar György Kurtág.

Pe parcursul celor șapte zile, publicul va putea participa la concerte tematice, recitaluri, producții camerale și un simpozion dedicat muzicii contemporane, într-un program care reunește 53 de compozitori, dintre care 33 români și 20 străini, oferind o imagine amplă asupra tendințelor actuale din muzica cultă contemporană.

Concertul de închidere, intitulat „Kurtág – 100”, va avea loc în parteneriat cu Filarmonica de Stat „Transilvania” și va marca punctul culminant al ediției din acest an.

Festivalul este organizat de Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, în parteneriat cu Filarmonica de Stat „Transilvania” și Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”.

