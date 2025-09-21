Festivalul Folcloric „Tinerețe” – Ediția a V-a, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va găzdui, marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19:00, la BT Arena, cea de-a cincea ediție a Festivalului Folcloric „Tinerețe”, un eveniment grandios dedicat folclorului autentic.

Protagonista serii va fi îndrăgita interpretă Oana Bozga-Pintea, care va aduce pe scenă un spectacol de suflet alături de invitați de renume: Nicolae Botgros, Sava Negrean Brudașcu, Ion Paladi, Ionuț Fulea, Andreea Voica, Paula Hriscu, Mihai Teacă, Bogdan Toma, Viorel Pop, Deti Iuga, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, precum și alți artiști deosebiți.

Atmosfera va fi completată de Orchestra „Tinerețe”, sub bagheta dirijorului Ovidiu Barteș, de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” și de Ansamblul Folcloric Studențesc „Mărțișorul”.

Seara va fi prezentată de Andreea Marin, simbol al eleganței și al rafinamentului. Publicul va avea parte și de mari invitați surpriză, anunțați în seara spectacolului.

Biletele sunt disponibile online, pe Entertix.ro, și fizic, în rețeaua librăriilor Cărturești.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și al Visit Cluj-Napoca – The Heart of Transylvania.

Radio Renașterea este partener media al evenimentului.