Festivalul Internațional de Carte Transilvania al copiilor – joc, lectură și magie pentru cei mici

Festivalul Internațional de Carte Transilvania al copiilor revine și în acest an cu o mulțime de surprize dedicate celor mici. Evenimentul va avea loc duminică, 28 septembrie 2025, între orele 10:00 și 14:00, în lounge-ul și curtea interioară din Piața Unirii, Cluj-Napoca.

Cei mici vor fi așteptați cu jocuri, personaje de poveste, lansări de carte, muzică și ateliere interactive. Atmosfera va fi animată de Magic Puppet, NEST Centru Educațional, Păcălici, L’éclair Magique, FairyLand – Ateliere de Dezvoltare Personală prin Împâslire, Kids Sing Academy și Asociația SAT – Seed Act Transform.

Intrarea este liberă la toate activitățile.

Programul se desfășoară în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, organizat între 24 și 28 septembrie 2025, în Piața Unirii, sub genericul „Construim viitorul prin cultură”. Timp de cinci zile, festivalul reunește edituri, scriitori români și internaționali, conferințe, mese rotunde și lansări de carte, transformând Clujul într-o capitală a literaturii și a dialogului cultural.

Prin Festivalul Internațional de Carte Transilvania al copiilor, organizatorii își propun să transmită celor mai tineri cititori bucuria lecturii și convingerea că „cei care cresc lângă cărți devin mai curioși, mai liberi și mai fericiți”.