Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a XI-a, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca devine, între 24 și 28 septembrie 2025, capitala cărții, găzduind ediția a XI-a a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT). Evenimentul se va desfășura în Piața Unirii, sub genericul „Construim viitorul prin cultură”.
Festivalul reunește edituri, scriitori, traducători, profesori, studenți și cititori pasionați, într-o sărbătoare dedicată literaturii și dialogului cultural. Programul va include lansări de carte, întâlniri cu autori români și străini, mese rotunde, conferințe și momente artistice.
Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, alături de Visit Cluj-Napoca – The Heart of Transylvania.
FICT continuă să fie una dintre cele mai importante manifestări culturale ale toamnei, consolidând rolul Clujului ca oraș al cărții și al dialogului intercultural.