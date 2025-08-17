Festivalul Internațional „George Enescu” debutează la Cluj cu Missa solemnis de Beethoven

Concert vocal-simfonic / dirijor Cristian Mandeal în debutul Festivalului Internațional George Enescu la Cluj

Marți, 26 august 2025, ora 19.00

Colegiul Academic

Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Cristian Mandeal dirijor

Lucy Crowe soprană

Jess Dandy mezzosoprană

Benjamin Hulett tenor

Alastair Miles bas

Cornel Groza dirijorul corului

Ludwig van Beethoven

Missa solemnis, în Re major, op. 123

Marți, 26 august 2025, ora 19.00, melomanii sunt invitați în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic pentru a audia primul concert din seria evenimentelor muzicale ce fac parte din agenda Festivalului Internațional George Enescu la Cluj. Missa solemnis de Ludwig van Beethoven va fi interpretată de Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal, alături de soliștii Lucy Crowe – soprană, Jess Dandy – mezzosoprană, Benjamin Hulett – tenor și Alastair Miles – bas. Dirijorul corului este Maestrul Cornel Groza.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator: ARTEXIM.

Despre lucrare

Ludwig van Beethoven – Missa solemnis: Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen! („Din inimă – fie ca din nou să ajungă la inimă!”). Beethoven a văzut în Missa solemnis capodopera vieții sale. Pornită ca un dar pentru prietenul și protectorul său, arhiducele Rudolf, proaspăt numit arhiepiscop, lucrarea a depășit rapid orice cadru liturgic, transformându-se într-o amplă contemplare universală, a divinității și a condiției umane. De la rugăciune la exaltare, la solemnitate, pace și înălțare, acesta este drumul parcurs de Beethoven în cele cinci părți ale Missei solemnis. Creația beethoveniană este o lucrare care pune la încercare soliștii, corul și orchestra. Partiturile sunt un adevărat maraton; dificile tehnic, ele cer rezistență și un ambitus vocal neobișnuit. Întinderea și densitatea scriiturii o plasează între cele mai solicitante lucrări din întreaga literatură clasică. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijori

Cristian Mandeal

Erudit al artei dirijorale internaționale, Cristian Mandeal onorează Filarmonica de Stat Transilvania prin poziția sa de dirijor principal, contribuind la prestigiul instituției, prin vasta sa experiență și excelență artistică. Cristian Mandeal este una dintre cele mai importante figuri ale dirijatului românesc, având o carieră de excepție care se desfășoară neîntrerupt de peste cinci decenii, atât în România cât și în străinătate. Educația sa muzicală s-a conturat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (1965–1975), unde a urmat clasele de pian sub îndrumarea profesoarelor Lidia Cristian, Ecaterina Fotino-Negru și Florica Muzicescu. La acestea s-au adăugat studiile de dirijat și compoziție, cu Constantin Bugeanu și Ștefan Niculescu. Pe parcursul pregătirii sale muzicale a fost călăuzit de profesori de renume, printre care îi amintim pe: Alexandru Pașcanu (armonie), Liviu Comes și Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestrație) și Alexandru Velehorschi (citire de partituri). A continuat studiile la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan (1980) și Sergiu Celibidache (1990). Primele sale angajamente le-a avut în calitate de corepetitor la Opera Română din București (1974–1977); apoi a devenit succesiv dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureș (1977–1980), Cluj-Napoca (1980–1987) și București (1987–2010). A fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” pentru edițiile din 2001 și 2003. În calitate de dirijor principal și director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991–2010), Cristian Mandeal a ridicat instituția la un standard artistic de excepție, transformând-o într-un reper internațional recunoscut pentru calitatea interpretărilor și diversitatea repertoriului abordat. În timpul mandatului său, clădirea Ateneului Român a fost restaurată și modernizată cu îmbunătățiri semnificative la infrastructură, zestrea de instrumente și resursele bibliotecii muzicale. Cristian Mandeal a fost președintele fondator al Uniunii Române a Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali (1990), astăzi UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreți din România), entitate care a avut ca scop recunoașterea statutului interpreților și a contribuit hotărâtor la elaborarea Legii Drepturilor de Autor (nr. 8/1996). În afara României, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte alături de cele mai prestigioase orchestre din lume. A fost invitat la festivaluri internaționale de anvergură și a concertat alături de unii dintre cei mai importanți soliști ai momentului. Concomitent cu funcția sa la Filarmonica „George Enescu”, a ocupat poziții de conducere muzicală în alte țări, fiind director artistic al Orchestrei de Nord a Israelului, Haifa (1999–2002) și al Orchestrei Naționale Bascilor, San Sebastian (2001–2008), dirijor permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000–2003) și dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé din Manchester (2005–2010), al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013) și al Filarmonicii din Belgrad (2006–2007). Cristian Mandeal are un repertoriu vast care cuprinde atât muzică orchestrală, cât și operă, cu un accent special pe muzica secolelor XIX și începutului de secol XX. A dirijat peste 60 de lucrări în premieră, unele fiindu-i dedicate, atât de compozitori români, cât și străini. Este susținător devotat al creației enesciene, contribuind substanțial la promovarea acesteia pe plan internațional. În acest sens, Maestrul Mandeal a fost cel care a introdus pentru prima dată opera „Oedipe” publicului din Marea Britanie (Festivalul de la Edinburgh, 2002) și din Italia (Teatro Lirico di Cagliari, 2005). Discografie sa numără 30 de viniluri și 25 de CD-uri, în care regăsim integrala simfoniilor lui Anton Bruckner (alături de Filarmonica de Stat Transilvania), Brahms și Enescu (cu Filarmonica „George Enescu”, București). Versiunea discografică a Simfoniei a IX-a de Bruckner realizată cu Halle Orchestra Manchester a fost aclamată în presa londoneza ca cea mai bună interpretare bruckneriană realizată vreodată de o orchestră britanică. A realizat, de asemenea, șase albume DVD cu Filarmonica „George Enescu” pentru AIX Records (SUA). Cristian Mandeal a fost dintotdeauna dedicat educării și sprijinirii tinerilor muzicieni, susținând cursuri de măiestrie în Statele Unite la Universitatea de Muzică din Bloomington, la Royal Northern Academy of Music din Manchester și la Tokyo College of Music. De-a lungul carierei sale a dirijat frecvent orchestre de tineret și a făcut parte din jurii internaționale pentru concursurile de dirijat. În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a îndreptat atenția către Orchestra Română de Tineret, pe care o conduce și formează încă de la înființarea sa (2008). A fost onorat cu numeroase distincții atât în România, cât și în străinătate, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al orașului Brașov și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Cornel Groza

Cornel Groza este una dintre cele mai respectate personalități ale vieții muzicale românești, cu o activitate de peste patru decenii în domeniul dirijatului coral și vocal-simfonic. Absolvent al Conservatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1973), Cornel Groza și-a construit cariera într-o dublă ipostază – de dirijor și pedagog – influențând generații de muzicieni și contribuind esențial la dezvoltarea artei corale în România. Începând cu 1986 este dirijor permanent al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania”, cu care a realizat peste 850 de concerte, colaborând cu numeroși dirijori de renume internațional și participând la festivaluri importante din Europa, Asia și Orientul Mijlociu (Festivalul „George Enescu”, Festivalul Callas – Atena, Festivalul de Muzică Sacră – Madrid, Festivalul Liturgica – Ierusalim, Festivalul de Operă – Martina Franca, ș.a.). În paralel, conduce din 1985 Ansamblul de Cameră „Cappella Transylvanica”, cu care a obținut premii importante la competiții internaționale (Viena, Karditsa) și a susținut numeroase turnee europene. În plan didactic, Cornel Groza este Profesor Universitar al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, unde predă de peste patru decenii disciplinele Dirijat coral și Ansamblu coral, fiind Decan al Facultății Teoretice între 2004 și 2012 și Șef al Catedrei de Dirijat în perioada 1996–2004. A fost invitat să susțină cursuri de măiestrie în România, Italia, Republica Moldova, Malaezia și Elveția. Repertoriul său vast acoperă integral literatura corală universală și românească, de la muzica medievală până la creații contemporane, reflectată în numeroase înregistrări radio, CD-uri și participări în proiecte cinematografice (inclusiv pentru coloana sonoră a filmului The Passion of the Christ, 2003). Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincții și premii, printre care: Premiul UCMR pentru promovarea muzicii românești, Medalia Fundației Madrigal-Marin Constantin, Placheta de Onoare a Consiliului Județean Cluj, Premiul „Maestru al artei coral-dirijorale” (UCMR, 2009).

Despre soliști

Lucy Crowe

Născută în Staffordshire, Lucy Crowe a studiat la Academia Regală de Muzică, unde este membră, în prezent. Recunoscută drept una dintre cele mai talentate și versatile cântărețe ale generației sale, a fost distinsă cu titlul de OBE în cadrul King’s Birthday Honours din 2023. Având un repertoriu variat, de la Purcell, Händel și Mozart până la arii din Donizetti, Verdi și Janáček, a colaborat cu prestigioase companii de operă din întreaga lume, inclusiv Opera Regală, Covent Garden, Festivalul Glyndebourne, Opera Națională Engleză, Teatrul Regal Madrid, Opera Germană din Berlin, Opera de Stat Bavareză din München și Opera Metropolitană din New York. Printre cele mai remarcabile roluri recent interpretate se numără Musetta din La Bohème și Poppea din Agrippina la Opera Regală, Susanna din Nunta lui Figaro la Opera Metropolitană și Pamina din Flautul fermecat la Gran Teatre del Liceu din Barcelona. În concertele sale, a colaborat cu unii dintre cei mai renumiți dirijori și orchestre din lume, printre care Orchestra Filarmonică din Berlin (Daniel Harding, Emmanuelle Haïm și Andris Nelsons), Orchestra Filarmonică din Viena (Andris Nelsons), City of Birmingham Symphony Orchestra (Emmanuelle Haïm, Sakari Oramo și Andris Nelsons), Orchestra of the Age of Enlightenment (Richard Egarr), Orchestra de Cameră Scoțiană (Yannick Nézet-Séguin), Orchestra Monteverdi (Sir John Eliot Gardiner), Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia (Sir Antonio Pappano), Orchestra Radiodifuziunii Bavareze și Orchestra Simfonică din Londra (Sir Simon Rattle), Orchestra Cleveland (Bernard Labadie) și Filarmonica din Los Angeles (Gustavo Dudamel). Interpretă dedicată recitalurilor, a evoluat pe scene prestigioase precum Concertgebouw din Amsterdam, Carnegie Hall din New York și la festivalurile Aldeburgh, Edinburgh, Mostly Mozart și Salzburg. De asemenea, este o prezență constantă la BBC Proms și Wigmore Hall, unde a avut șase apariții în stagiunea 2024-2025. Primul ei album cu recitaluri, care include lieduri de Alban Berg, Richard Strauss și Arnold Schönberg, a fost lansat de Linn Records în august 2021. Lucy Crowe a fost nominalizată la Premiul Grammy în 2021, la categoria Cel mai bun album de operă, pentru The Cunning Little Vixen de Janáček, alături de Orchestra Simfonică din Londra și Sir Simon Rattle.

Jess Dandy

Jess Dandy, născută în Cumbria, este cea mai importantă contraltistă britanică a generației sale, fiind apreciată pentru timbrul său catifelat și expresiv, precum și pentru capacitatea de a transmite emoție imediat, cu o puternică autenticitate artistică. A studiat limbi moderne și medievale la Trinity College din Cambridge și la École Normale Supérieure din Lyon și este absolventă și membră a Guildhall School of Music and Drama. Artista a apărut în concerte alături de BBC Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, The English Concert, The Academy of Ancient Music, Concertgebouw Amsterdam, Filarmonica din Bergen, Filarmonica din Tampere, ș.a. A colaborat cu dirijori precum Sir John Eliot Gardiner, Harry Bicket, Laurence Cummings, Osmo Vänskä, Trevor Pinnock, Gemma New, John Butt, William Christie, Kristian Bezuidenhout și Stephen Layton. Pe scenă, artista se simte în elementul ei și este încântată să colaboreze cu o serie de pianiști, precum Martin Roscoe, Dylan Perez, Malcolm Martineau, Christopher Glynn, James Baillieu, ș.a. Printre alte numeroase evenimente, apare în mod regulat la Wigmore Hall și la Festivalul Internațional al Cântecului de la Oxford. În 2021, a fost nominalizată printre finaliști pentru premiul Royal Philharmonic Society la categoria Young Artist. Este o artistă polivalentă, având un interes deosebit pentru ecologie, psihologia corpului și a spiritualității. Este co-fondatoarea SongPath, o inițiativă care propune drumeții muzicale în natură urmărind ca rezultat o stare de sănătate mintală mai bună. Împreună cu compozitorul Alex Mills, a dezvoltat Music & Being Collective, un spațiu de cercetare care explorează muzica și percepția de sine prin dialoguri interdisciplinare.

Benjamin Hulett

Benjamin Hulett a studiat la New College, Oxford și la Guildhall School of Music and Drama. Cariera sa l-a purtat pe numeroase scene prestigioase de operă și festivaluri internaționale, cântând la Royal Opera House, Covent Garden, Hamburgische Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Deutsche Staatsoper, Theater an der Wien, Opéra de Lille, Opéra National de Lyon, Teatro Real din Madrid, dar și la festivalurile de la Glyndebourne, Salzburg, Edinburgh și Baden-Baden. În concerte, a apărut alături de orchestre de renume, precum Los Angeles Philharmonic și Boston Symphony Orchestras, dirijate de Charles Dutoit. A colaborat, de asemenea, cu Montreal Symphony Orchestra, dirijată de Kent Nagano, cu Orchestra of the Age of Enlightenment, dirijată de John Wilson, și cu Berliner Philharmoniker, sub bagheta unor dirijori precum Sir Simon Rattle, Sir Roger Norrington, Emmanuelle Haïm, Trevor Pinnock, Christopher Hogwood și Vladimir Jurowski. Pe lângă acestea, a susținut un concert la Salzburg Mozartwoche, avându-l pe Ivor Bolton la pupitru. De asemenea, a urcat pe scene prestigioase în recitaluri, precum cea a Wigmore Hall din Londra și a participat la festivalurile Aldeburgh, Buxton, Oxford Lieder și Leeds Lieder. Numeroasele sale înregistrări au primit nominalizări și premii de la BBC Music Magazine, Gramophone, Grammys, L’Orfée d’Or și Diapason.

Alastair Miles

Descris în The Guardian drept „cea mai bună voce de bas britanică a generației sale”, Alastair Miles apare în mod regulat la Teatrul Regal de Operă și Balet din Londra, iar în Marea Britanie a cântat la Opera Națională Engleză, Opera Glyndebourne, Opera Grange Park, Opera Scoțiană și Opera Națională Galeză. Repertoriul său include rolul principal din Mefistofele de Boïto, precum și Claggart din Billy Budd, Arkel din Pelléas și Mélisande, Enrico din Anna Bolena, Alfonso d’Este din Lucrezia Borgia, Leporello din Don Giovanni, Timur din Turandot, Regele Philip al II-lea din Don Carlo, Zaccaria din Nabucco, Fiesco din Simon Boccanegra și Daland din Olandezul zburător. În cadrul turneelor internaționale a participat la Opera Metropolitană din New York, la festivalurile de Paște și cel de vară din Salzburg, la Teatrul din Viena, Opera de Stat din Viena, Opera din Flandra și Opera Regală din Valonia (Belgia), Opera din Lille, Opera Națională din Paris, Opera de Stat din Bavaria, Opera Germană din Berlin, Opera din Köln, Opera Națională din Olanda și la Teatrul Regal din Madrid. De asemenea, a interpretat în numeroase concerte alături de dirijori importanți din Marea Britanie, Europa și America de Nord. Totodată, este recunoscut pentru cele peste 90 de înregistrări, inclusiv un album de recital cu Brahms și Wolf pentru Signum Classics, precum și pentru impresionanta sa paletă de roluri în opere. Printre cele mai importante momente ale carierei sale din ultimii ani se numără rolurile Stromminger din La Wally de la Teatrul din Viena (disponibil și pe Unitel DVD / Blu-Ray), Arkel din Pelléas și Mélisande cu Orchestra Națională a Franței, Melisso din Alcina și Father Trulove din The Rake’s Progress pentru Glyndebourne. Lista de personaje continuă cu Le Bailli din Werther și Crespel din Les contes d’Hoffmann pentru Baletul și Opera Regale din Londra, Commendatore din Don Giovanni de la Opera din Zurich, Lord Gordon din Mary, Regina Scoției și Don Basilio din Bărbierul din Sevilla alături de Opera Națională Engleză. Alte succese majore în această etapă a carierei au fost rolurile Prospero din Miranda pentru Opera din Köln, Silva din Ernani pentru Festivalul Internațional Buxton și Scene din Faust de Goethe de Robert Schumann, alături de Orchestra și Corul Naționale ale Spaniei.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

