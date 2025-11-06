Festivalul „Jocul Fecioresc din Transilvania”, ediția a 39-a

Cea de-a 39-a ediție a Festivalului „Jocul Fecioresc din Transilvania” va avea loc duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Folclorică „Someşul-Napoca” și Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Festivalul este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, respectiv de Consiliul Județean Cluj.

Manifestarea are ca scop promovarea și valorizarea patrimoniului cultural imaterial, prin păstrarea și revitalizarea tipurilor de jocuri feciorești și bărbătești tradiționale din diferite zone ale Transilvaniei: Feciorește de bâtă, Haidăul, Feciorește rar (Târnăveană), Feciorește des, Bărbunc din Ardeal, Feciorește mixt (Plimbată, Bătută, Feciorească, Fecioreasca fetelor) din sudul Transilvaniei, Călușerul și Romana de la Orăștie, Ardeleana feciorește din Bihor, Sorocul bănățean, Feciorește de sărit (Bărbătesc din Maramureș, De sărit din Lăpuș, Roata feciorilor din Oaș).

Potrivit dr. Zamfir Dejeu, președintele Asociaţiei Folclorice „Someşul-Napoca” și coordonatorul manifestării, evenimentul „urmărește conservarea și transmiterea mai departe a bogăției coregrafice și a expresivității dansului tradițional, ca formă vie de identitate culturală”.

La începutul festivalului va fi proiectat filmul documentar realizat în 2015, cu ocazia includerii „Jocului Fecioresc din Transilvania” în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO, un moment definitoriu pentru recunoașterea valorilor tradiționale românești.

Pe scena Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” vor urca:

Formația de dansuri a Ansamblului „Mărțișorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca (instructor coregraf Ioan Cocian, primaș Tudor Căucean, director Flavius Milășan);

Ansamblul folcloric „Mara” al Centrului Cultural din Sighetu Marmației (coord. Gheorghe Rednic, primaș Mihai Chiș, manager Ileana Matuș);

Formația de dansuri din Băgău , județul Alba (coord. Ioan Boldea, primaș Marian Cătălin Indreiu);

Formațiile de dansuri tradiționale „Plaiurile Luțului” ale Școlii Gimnaziale Batoș, județul Mureș (coord. prof. ing. Andone Alexandru, primaș Eduard Czima – „Țina”);

Taraful „Ceterașii” din Ceuaș, județul Mureș (coord. Tincuța Mezei);

Ansamblul „Bihorul” din Oradea (coregraf Ioan Silaghi, primaș Marian Buzaș);

Formația de călușeri a Școlii Gimnaziale „Aurel Munteanu” din Valea Drăganului (coord. Gheorghe Boca, primaș Doru Zamfir Dejeu);

Ansamblul folcloric „Tradiții – Someșul Napoca” al USAMV Cluj (coord. Flaviu Bleoca, primaș Doru Zamfir Dejeu);

Formația de jocuri tradiționale din Frata, județul Cluj (coord. Romulus Bucur, primaș Lia Pop – Tezaur Uman Viu).

În cadrul festivalului, vor fi invitați și „jucăuși” din public, care vor putea demonstra pași de joc tradițional, fiind premiați pentru prestația lor. Evenimentul se adresează formațiilor tradiționale și dansatorilor amatori – copii, tineri, adulți și vârstnici, de toate etniile conlocuitoare, care păstrează repertoriul autentic local și portul popular tradițional.

Festivalul va fi prezentat de Grigore Sâmboan, iar intrarea este liberă.