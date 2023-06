Festivalul Ligeti Transilvania 2023

În perioada 25 mai – 19 iunie 2023, se va desfășura Festivalul Ligeti, în mai multe locații din Cluj.

O parte din evenimentele Festivalului vor fi organizate în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. Așadar, vă invităm în datele de 8, 11, 16 și 19 iunie la sediul muzeului (str. Memorandumului nr. 21), după cum urmează:

Joi, 8 iunie, în Galeria Cellarium , de la ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției de pictură și grafică Ede Terényi – Compozitori la șevalet.

Tot în 8 iunie, la ora 19, în Sala Reduta, se va desfășura concertul ensemble unitedberlin – Cod de sunete PanTONE. Program: Doina Rotaru – Crystals pentru flaut și pian; György Kurtág – Pen drawing; Portait din ciclul ”Játékok” pentru pian; Gabriel Irányi – Five Studies to Paintings by Paul Klee pentru cvintet de suflători (Study to „Broken Key“ / Studiu la „Cheie ruptă“; Study to „Centrifugal Forces“ / Studiu la „Forțe centrifuge“; Study to „Desaster in Dream“ / Studiu la „Catastrofă în vis“; Study to „Night Blossom“ / Studiu la „Înflorire în noapte“; Study to „Rotation“ / Studiu la „Rotație”); Sidney Corbett – Piano Valentine Nr. 11, „That’s all, goodbye”, in memoriam György Ligeti; Sidney Corbett – Piano Valentine Nr. 18, in memoriam Anna Stepanovna Politkovskaya; Márton Illés – Drei Aquarelle für Klarinette; György Ligeti – Șase bagatele pentru cvintet de suflători.

Duminică, 11 iunie, ora 18:00, în Sala Reduta, va avea loc Labirint de nori – recital Lukas Ligeti (Austria/SUA). Program: Muzică de Lukas Ligeti, interpretată la marimba lumina; Great Circle’s Tune II; Chimæric Procession; Nightmare Logic; Live Remix of Meredith Monk’s „Shadow Song”; Meditations on „Kakoada”; Bells and Sirens; Echoes from a Labyrinth of Clouds; Entering: Perceiving Masks; Exiting: Perceiving Faces

Vineri, 16 iunie, ora 19.00, Sala Reduta va găzdui cine-concertul Ligeti la TIFF – Trio Contraste. Performeri: Ion Bogdan Ștefănescu – flaut; Sorin Petrescu – pian; Doru Roman – percuție; Invitat special: Dorin Cuibariu – clarinet, saxofon, trombon. Program: Filmul TABU, regia Fr. Murnau, muzică live de Violeta Dinescu (70). Bilete pe – https://tiff.eventbook.ro/

Luni, 19 iunie, ora 18:00, în Sala Reduta, va avea loc concertul de închidere a festivalului: Rapsodie ”trompe l’ oeil”: Ligeti și Școala clujeană de compoziție, Ansamblul “Couleurs”. Carina Coste – flaut; Sergiu Cebotari – clarinet; Sonia Vulturar – vioară; Adela Hania Moldovan – violoncel; Sanda Răileanu – harpă; Alexandru Lazăr – pian; Toni Vîntur – percuție. Conducerea muzicală: Alexandru Ștefan Murariu. Program: Tiberiu Herdlicska – Efata pentru flaut și pian; Alexandru Murariu – Catedrala din Rouen pentru flaut și vioară; Tudor Feraru – Starlight pentru ansamblu; Șerban Marcu – Toccata la unison pentru pian, clarinet și violoncel; Ciprian Pop – Gates pentru ansamblu; Áron Török-Gyurkó – Origo pentru ansamblu.