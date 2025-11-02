Festivalul Mozart 2025 – „Mozart forever” – In memoriam Adriana Bera

Între 21-27 noiembrie 2025, va avea loc , o ediție specială – , pianista, profesoara și sufletul Societății Mozart din România, care s-a dedicat an de an cu trup și suflet Festivalului Mozart de la Cluj.

Profund îndurerați de disparițiaei, prieteni, elevi și colegi au decis să ducă mai departe moștenirea sa, organizând festivalul cu dragoste în loc de buget, sub egida Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și a Filarmonicii „Transilvania”, în colaborare cu Societatea Română Mozart și Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, și cu sprijin din partea Forumului Cultural Austriac.

În cadrul , vă invităm la o aventură muzicală pentru întreaga familie: „ ”, un concert educativ dedicat copiilor între 5 și 10 ani.

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 16:00 (în limba română); ora 17:30 (în limba maghiară) Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” (Ion I.C. Brătianu 25)

Bilet: 15 lei – concert limba română: http://bit.ly/3IY9kEk, concert limba maghiară: http://bit.ly/4ogfBKL

Figura și muzica lui Mozart, copilul minune care a uimit curțile regale ale Europei, devin prilej de joacă, descoperire și fascinație. Alături de , sora compozitorului, în costum de epocă, copiii vor călători imaginar prin Europa secolului al XVIII-lea: cu trăsura pe drumuri desfundate, cu corabia zguduită de furtună și cu bucuria muzicii care unește totul.

Sub îndrumarea dirijoarei ́, cei mici vor descoperi instrumente cu coarde, flautul, piculinași diverse tobe, vor asculta fragmente din lucrări de Mozart și vor fi invitați să participe activ la concert, alături de muzicienii de pe scenă.

Distribuția:

́ – dirijor& moderator

́ – soprană, în rolul lui Nannerl Mozart

– – flaut și piculină

: – – vioară, ́ – vioară, ̦ – violă, – violoncel

Participă:

– elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” (percuție, trompetă)

– elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” (clopoței, coord. Suhárt Evelin)

Dramaturgia: ̦ ̦̦

Programul complet al va fi anunțat în curând.