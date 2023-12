Festivalul național „Colind Iancului” organizat de Societatea Cultural-Patriotică AVRAM IANCU din România

Societatea Cultural-Patriotică AVRAM IANCU din România, înființată în anul 1990 cu scopul cinstirii memoriei marelui erou al românilor transilvăneni prin ridicarea grupului statuar din piața care-i poartă numele, organizează în fiecare an de la dezvelirea statuii, Festivalul național “Colind Iancului” în colaborare cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În fiecare an, în cea mai apropiată duminică din preajma datei de 15 decembrie, peste 20 de cete de colindători și aproximativ 300 de participanți colindă la statuia marelui erou în semn de omagiu și aleasă prețuire, cele mai frumoase colinde din patrimonial cultural românesc.

Anul acesta festivalul Colind Iancului se desfașoară in 17 decembrie. Cetele de colindători sosite la Cluj Napoca, din cele 50 de filiale teritoriale ale Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din România isi dau intilnire in fiecare an, la ora 11.00, la monumentul Memorandistilor. De acolo pornesc în paradă, cîntând colinde tradiționale, pe bulevardul Eroilor, spre piața Avram Iancu, acolo unde se află statuia eroului național Avram Iancu. Ajunși în Piața Avram Iancu, colindătorii așteaptă ieșirea clujenilor de la slujba duminicală, desfășurată în Catedrala Ortodoxă, pentru ca, împreună cu aceștia, și în prezența mitropolitului Andrei, să colinde la statuia eroului, cele mai cunoscute colinde românești „O, ce veste minunată”, „Trei păstori”, și „Gana Galilei” precum și imnul societății „Avram Iancu”. După colindul la statuia lui Avram Iancu, cetele își continuă colindul pentru publicul clujean la cinematograful Florin Piersic, de la ora 13.00, intrarea la spectacol fiind liberă în limita locurilor din sală.

La ediția din acest an participă cetele: COCONII DIN MARAMURES (filiala Ieud), Grupul LATURENII (filiala BAIA MARE); DOINA TARNAVELOR-ALBESTI (filiala TG MURES); Grupul LAUDATIO (filiala Cluj Napoca) CÂNTUL SĂLCIUAN (filiala SALCIUA); Grupul Liceului BAIA DE ARIES (filiala Baia de Aries); Grupul Liceului AVRAM IANCU Cluj Napoca; Grup de colindatori al filialei DEJ; Grupul Colegiului Avram Iancu CAMPENI (filiala Cîmpeni); Grupul de colindatori din Măguri-Răcătău; Grupul de colindători din CIURULEASA; Fanfara din TELCIU (filiala Telciu); Rapsodia Someșană (filiala Cluj Napoca); Grupul MUGURI DE FOLCLOR(filiala Cluj Napoca).