Festivalul Național Cultural MIRAJE, ajuns la ediția a XVI-a | 2026

Festivalul Național Cultural MIRAJE, ajuns la ediția a XVI-a, revine la Cluj-Napoca cu o serie de evenimente dedicate incluziunii, artei și dialogului real între tineri. De aproape două decenii, festivalul reunește elevi cu și fără dizabilități din întreaga țară, oferindu-le un spațiu comun de exprimare artistică și conexiune autentică. Manifestarea este înscrisă în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară naționale 2026, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Evenimentul este organizat de Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, alături de Asociația Culturală Miraje și Asociația Lions Club Genesis, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai – Specializarea Psihopedagogie Specială și Centrul pentru Studenți cu Dizabilități.

Alți parteneri care susțin ediția de anul acesta sunt: Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu “, Syndicate Bar Double Tree by Hilton, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Club Leo Bastion.

Ediția din 2026 propune activități interactive și artistice menite să aducă publicul mai aproape de experiențele persoanelor cu dizabilități, între care Biblioteca Vie, Labirintul senzorial, Ateliere creative, Cafeneaua pe întuneric și Spectacolul-concurs de teatru, muzică și dans. De asemenea, și în acest an ne bucurăm de o nouă ediție a Concursului Național Carte poștală – Teatrul prin ochii copiilor.

Momentul central al festivalului este reprezentat de Spectacolul-concurs de teatru, dans și muzică, unde peste 200 de elevi de la școli și licee speciale, palate și cluburi ale copiilor, dar și de la școlile de masă din întreaga țară vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul și pasiunea pentru artă. Cu intrare liberă pentru toți cei interesați, aceste spectacole promit să ofere momente de bucurie și inspirație pentru toți participanții, pentru că „Arta nu are limite”!

În fiecare seară de spectacol, publicul va fi surprins cu momente artistice, oferite de invitați speciali precum: Alexo, MG Dance Squad, Kids Models by Corina Câmpian, Teodora Trip, Trupa Excelsior, Trupa Love is music și Trupa de teatru Gthalia a Casei de Cultură „Dumitru Sopon”, Gilău.

Gazdele evenimentului vor fi Diana Găucă și Victor Constantin Măruțoiu.

Prin acest demers, organizatorii își propun să încurajeze participarea activă a tinerilor în viața culturală, să susțină dezvoltarea talentelor și să contribuie la schimbarea percepțiilor privind dizabilitatea.

Festivalul va reuni așadar, sute de participanți din întreaga țară, transformând Cluj-Napoca într-un spațiu al empatiei, creativității și diversității.

MIRAJE nu este doar un festival, ci o experiență care aduce oamenii mai aproape unii de ceilalți, dincolo de aparențe!

Programul complet al evenimentelor:

15 mai, 12.00-14.00

Biblioteca Vie – eveniment dedicat elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu “ și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca

Locație: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” – Calea Dorobanților, nr 104

18 mai, 10.00-13.00

Labirintul senzorial – eveniment dedicat studenților de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Locație : Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

22 mai, 10.00-13.00

Atelierele Miraje – teatru, muzică, modelaj în lut

Locație: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Intrare pe bază de invitație!

20 -21 mai, începând cu ora 15.00

Spectacol-concurs de teatru, muzică și dans – „ARTA NU ARE LIMITE”

Locație: Casa Universitarilor, Sala Auditorium Maximum – Str. Kogălniceanu, Nr. 5

Intrarea este liberă!

25 mai, 16.00-18.00

Cafeneaua pe întuneric

Locație: Double Tree by Hilton, Syndicate Bar, str Sindicatelor nr. 9-13

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile!

Vă așteptăm cu drag pentru a vă bucura de o experiență culturală de neuitat, la Festivalul Național Cultural MIRAJE 2026!