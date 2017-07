Festivitatea de deschidere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului de la Bistrița

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și-a început cuvântul de învățătură, adresat tinerilor creștini adunați în aceste zile la Bistrița, cu îndemnul: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre”, informează Mitropolia Clujului.

Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, se desfășoară la acest sfârșit de săptămână, în premieră, la Bistrița. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului a deschis oficial întâlnirea cu o rugăciune de binecuvântare pentru toți cei prezenți. Festivitatea de deschidere a avut loc în curtea Protopopiatului Ortodox Bistrița, pe o scenă special amenajată și la care au participat, pe lângă cei aproximativ 1.000 de tineri din cele cinci județe ale Mitropoliei, președintele CJ Radu Moldovan, primarul Ovidiu Crețu, prefectul Ovidiu Frenț, secretarul de stat în Ministerul Culturii Alexandru Pugna, viceprimarul Cristian Niculae, inspectorul școlar general Camelia Tabără, administratorul public al județului Florin Moldovan, vicepreședintele CJ Vasile Puica, subprefectul Ciprian Ceclan, directorul Spitalului Județean Bistrița-Năsăud, dl. Mircea Gelu Buta.

În cuvântul de învățătură Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe tineri să își petreacă bucuria tinereții în sânul Bisericii:

Tinerii din Mitropolia Daciei Superioare Îl mărturisesc pe Hristos lumii secularizate. Cine mai vorbește astăzi folosindu-se d eun limbaj elevat, frumos, decent, ales și corect în același timp? Un tânăr creștin! Cine mai abordează astăzi subiecte cu substrat religios, cult și profund în același timp? Un tânăr creștin! Cine are oroare de cuvinte triviale și bădărane? Un tânăr creștin! El are un comportament politicos și elevat. El nu poate fi vulgar, dizgrațios sau mojic. El are stil, îi plac manierele alese. Un tânăr creștin nu se poartă necuviincios. Nu folosește cuvinte dure, urâte, fără perdea. Pe bună dreptate spune zicala: După parfum cunoști o floare, aurul după culoare, ciocârlia după cânt și omul după cuvânt. Tânărul creștin iubește frumos și altruist. Tânărul creștin are o credință contaminantă. Într-o lume secularizată două patimi principale îi robesc pe tineri: sexul și banul. Ne doare sufletul văzând câți tineri nevoiți să-și caute un loc de muncă pleacă în străinătate. Am speranța că într-o lume ce s-a îndepărtat de o viață creștinească practicantă voi o să fiți misionarii Domnului Hristos. Să demonstrați că se poate trăi frumos.

Hristos în mijlocul nostru!, cu acest salut au fost întâmpinați participanții la sărbătoarea tinereții de la Bistrița.

Inspectorul eparhial pentru tineret, Pr. Tudor Mudure le-a adresat salutul de binevenit participanților îndemnându-i să se bucure de comuniunea dintre ei în aceste zile:

Ne-am pregătit de mult pentru această zi binecuvântată de Dumnezeu și dimineață, când voluntarii noștri au plecat să vă întâmpine, le-am spus să considere că astăzi este cea mai frumoasă zi din viața noastră și trebuie să facem în așa fel încât să fie cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră, a celor care sunteți aici. Acest eveniment este o premieră pentru județul nostru și pentru municipiul Bistrița, care are șansa de a-și confirma tinerețea spre viitor și spre tineri. În aceste două zile petrecute la Bistrița, ne dorim să vă bucurați ca acasă, să vă bucurați de această comuniune frumoasă care există între noi.

Președintele Consiliului Județean, dl. Radu Moldovan i-a felictat pe tineri pentru că și-au făcut timp de a ași hrăni sufletul și mintea din învățătura Domnului Iisus Hristos:

Trăiți într-o societate care nu prea mai știe de unde vine dar mai ales încotro se îndreaptă. Mii de informații ne bombardează zilnic, prietenul nostru Facebook ne spune totul și ne face agenda zilnică. Poveștile că poți să nu faci nimic și să nu muncești sunt doar la Hollywood, viața nu e film, iar noi trăim într-o realitate crudă uneori. Aveți în față multe ispite: alcoolul, drogurile, țigările, lipsa de conectare la realitate. În afara părinților mai aveți un aliat în lumea aceasta: Hristos, care zi de zi e lângă noi. Apropierea de Biserică și de slujitorii ei pe mine m-au făcut mai bun. Nu e la modă astăzi să fii tânăr creștin practicant, sunt anturaje în care ești considerat demodat dacă nu te îmbeți, spre exemplu. Luați-vă repere înalte și pline de bunătate, stați drepți în fața greutăților și tentațiilor. Tot mai puțini tineri intră în biserică în zilele noastre. Este foarte important ca tinerii să păstrez eși să răspândească credința în Dumnezeu, să păstreze vii tradițiile și obiceiurile moștenite de la înaintași. În aceste timpuri România trece printr-o perioadă în care este important să ne păstrăm integritatea și să luptăm pentru apărarea identității noastre naționale, religioase și culturale. Prezența voastră aici demonstrează încă o dată că ortodoxia are viitor în țara noastră.

Primarul Municipiului Bistrița, dl Ovidiu Crețu i-a salutat la rândul lui pe participanți:

Acest eveniment ne face cinste și onoare și aduce un vânt de tinerețe și de bucurie în orașul nostru. Prezența voastră aici este mai mult decât binevenită, în Bistrița, orașul pasajelor, poarta orientată a Transilvaniei și, pentru multă vreme în istorie, poarta Europei, vă primește cu brațele deschise, vă primește cu prietenie și afecțiune. Vă aflați în unul din cele 7 burguri istorice ale Transilvaniei.

Programul deschiderii a mai cuprins un moment muzical susținut de grupul de copii Picături din Fântânele, coordonați de către obștea Mănăstirii Piatra Fântânele și prof. Nicolae Rus.

A fost aprinsă o flacără a bucuriei care a fost urcată pe scenă de un tânăr creștin-ortodox îmbrăcat în costum popular, flacără care reprezintă unul dintre simbolurile ITO 2017, ea va lumina pe tot parcursul întâlnirii tinerilor. Icoana cu Iisus Hristos, un steag alb, cu sigla întâlnirii și steagul Mitropoliei sunt celelalte trei simboluri, care au fost urcate pe scenă de tineri în costume populare.