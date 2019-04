Festivitatea de premiere a Concursului „Hristos: sufletul satului meu”, în Protopopiatul Cluj I

Marți, 23 aprilie 2019, cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a avut loc festivitatea de premiere a copiilor și tinerilor din cadrul Protopopiatului Cluj I, care au participat la etapa pe protopopiat a Concursului Național Cultural-Artistic „Hristos: sufletul satului meu”, desfășurat în tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Evenimentul a debutat la ora 10:00, cu un moment de rugăciune, în Biserica monument istoric a Parohiei ,,Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, unde își desfășoară activitatea Protopopiatul Cluj I.

Prezent în mijlocul tinerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei le-a adresat un cuvânt de învățătură prin intermediul căruia le-a vorbit despre importanța și însemnătatea Săptămânii Patimilor, oprindu-se asupra simbolisticii fiecărei zile, apoi i-a felicitat și binecuvântat.

Invitatul special al întâlnirii, inspectorul eparhial pentru catehizarea parohială și directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea duhovnicească și culturală a Concursului „Hristos: sufletul satului meu”, adresându-le, totodată, și un scurt cuvânt duhovnicesc.

Apoi, părintele Dan Hognogi, protopop al protopopiatului Cluj I, moderatorul și gazda evenimentului, a mulțumit Ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și celor care s-au implicat activ în buna desfășurare a etapei pe protopopiat a Concursului Național „Hristos: sufletul satului meu”, fiind felicitați și premiați toți participanții din Protopopiatul Ortodox Român Cluj I.

Astfel, Locul I a fost atribuit proiectului ,,Satul meu, bucuria mea”, realizat de Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gădălin, sub coordonarea părintelui Adrian-Paulian Mitrea și a profesorilor: Maria Ciceo, Valerica Mărginean și Cosmin Aldea, în parteneriat cu Parohiile Jucu de Sus (pr. Gheorghe Anițas), Jucu de Mijloc (pr. Alexandru Baltă), Jucu de Jos (pr. Vasile Marius Abrudan) și Jucu Gară (pr. Marius Ciprian Focșanu).

Locul al II-lea a fost atribuit proiectului: „Icoana Moștenirea Frumosului”, realizat de Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Gilău I, sub coordonarea părintelui Ștefan Sebastian Popa și a doamnelor Marcela Câmpan și Elena Gabriela David, iar locul al III-lea – proiectului „Copilărie și talent pe calea lui Hristos”, realizat de Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Șoimeni, sub coordonarea părintelui Andrei Misaroș și a doamnei preotese, înv. Andreea Misaroș.

De asemenea, mențiuni au fost acordate proiectelor realizate de: Parohia ,,Sfântul Dumitru” Florești, sub coordonarea părintelui Cristian Perșa și a cadrelor didactice: Maria Chifor și Dan Vlașin; Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Mociu II, sub coordonarea părintelui Grigore-Toma Someșan; Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ciurila, sub coordonarea părintelui Mircea Sandu și a prof. Alina Mera; Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ghirișu Român – Mociu, sub coordonarea părintelui Andrei Șuteu, a domnului Vasile Focșa, primarul comunei Mociu, a doamnei preotese Marta Cristina Șuteu și a doamnei Valentina Buligoanea; Parohia „Tuturor Sfinților” Cetatea Fetei – Florești, sub coordonarea părintelui Gorea Decebal și a doamnei Cosmina Ioana Matei; Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Sânnicoara, sub coordonarea părintelui Viorel Luca și a părintelui Ciprian Valentin Nicoară, precum și a cadrelor didactice: Dorina Moșuț și Maria Păcurar; și Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Vâlcele, sub coordonarea părintelui Sorin Viorel Buș și a doamnei înv. Cornelia Macavei. Toți copiii participanți au primit diplome și cadouri.

În cadrul festivității de premiere, elevele Giulia Goia și Emanuela Covaciu au susținut un scurt moment artistic.

La final, toți cei prezenți au interpretat mai multe pricesne specifice Postului Mare.

La Concursul Național Cultural-Artistic „Hristos: sufletul satului meu”, organizat în cadrul Protopopiatului Cluj I, s-au înscris 10 parohii, care au colaborat cu 17 profesori, fiind implicați 120 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, o parte dintre ei fiind membri ai grupurilor parohiale de tineret, conform celor afirmate de părintele protopop Dan Hognogi.

Concursul evidențiază frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni vrednici ai satului românesc.

Evenimentul a fost găzduit de Parohia „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, prin deschiderea și susținerea părintelui paroh Cristian Baciu, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ-bisericesc, și a preotului slujitor Ioan Jeler.

