Fiecare viață ce se naște privește întreaga comunitate: PS Benedict la Marșul pentru Viață 2026 de la Zalău

„Dacă vorbim despre solidaritate, înseamnă că nașterea unui prunc nu este doar o alegere sau o decizie, ci este mai ales o asumare. Este asumarea familiei, dar este și asumarea întregii comunități”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, sâmbătă, la Marșul pentru Viață 2026 de la Zalău.

„Viața este darul lui Dumnezeu, însă modul în care acest dar poate să crească și să se împlinească depinde de felul în care noi, împreună, știm să susținem acest început”, a adăugat ierarhul.

„De aceea, suntem chemați nu doar să afirmăm principii, ci să ne implicăm concret, să fim aproape de cei care trec prin dificultăți și să arătăm că nimeni nu este singur în fața unei astfel de responsabilități.”

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat de ce Marșul pentru Viață se desfășoară anual în preajma sărbătorii Bunei Vestiri.

Un „da” spus vieții dăruite de Dumnezeu

„Atunci, printr-o decizie a unei fecioare alese de Dumnezeu, s-a schimbat cursul întregii lumi”, a amintit ierarhul.

„Arhanghelul Gavriil a venit cu o propunere, nu cu un lucru impus, iar Fecioara Maria, într-o stare de uimire, dar și de ascultare, a rostit acel «da» care a deschis calea mântuirii. A zis: «Fie mie după cuvântul tău», înțelegând că Dumnezeu lucrează prin ea și că acest răspuns nu privește doar propria ei viață, ci întreaga lume.”

„De la ea învățăm încrederea în Dumnezeu și învățăm că viața care se naște nu este doar o realitate personală, ci una care privește întreaga comunitate”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Prezența noastră pe acest pământ este cel mai simplu și mai puternic argument că cineva, la un moment dat, a spus «da» lui Dumnezeu pentru noi. De aceea nimeni nu poate să spună «nu» unei alte ființe, câtă vreme el însuși este rodul acestui «da».”

Episcopul Sălajului a mai amintit versetele psalmistului: „Tu ai zidit rărunchii mei și m-ai urzit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată”.

Marșul pentru Viață 2026

Marșul pentru Viață 2026 de la Zalău a avut loc sâmbătă, reunind peste o mie de participanți, în frunte cu Părintele Episcop Benedict. Evenimentul a fost organizat la nivel local sub coordonarea Episcopiei Sălajului, în colaborare cu reprezentanți ai celorlalte denominații creștine din Zalău.

Participanții au aprins candele în memoria copiilor nenăscuți și au ținut un moment de reculegere.

Tema Marșului pentru Viață 2026 în România și Republica Moldova este „Solidaritate pentru amândoi” – atât cu mama, cât și cu copilul ei nenăscut.

