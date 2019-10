Filă de jurnal: Colocviile de la Nicula, zece ediţii

Cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Nicula a găzduit vineri şi sâmbătă, 27-28 septembrie 2019, ediţia a X-a a Colocviilor de la Nicula.

Iniţiate în anul 2010 de către părintele Ioan Morar, preşedintele Despărţământului Ioan Alexandru – ASTRA Gherla, colocviile sunt organizate de către ASTRA Gherla în colaborare cu Sfânta Mănăstire Nicula şi îşi propun omagierea şi comemorarea unor personalităţi ale culturii române.

La ediţiile trecute au fost prezentate lucrări în care era dezbătută opera unor personalităţi legate de Sfânta Mănăstire şi zona someşană: Părintele Mitropolit Bartolomeu, Ioan Alexandru, Vasile Avram, Ion Apostol Popescu, Emil Giurgiuca, Grigore Vieru. Anul acesta, invitaţii, fără a-i uita pe cei comemoraţi, şi-au conceput lucrările influenţaţi şi încântaţi de Hotărârea Sfântului Sinod de a omagia satul românesc, cu tot ceea ce are el mai bun: suflet, tradiţie şi înţelepciune.

Trebuie să menţionăm că la această ediţie, pentru a aduce şi omagiul ASTREI gherlene satului românesc, am început colocviile cu un scurt metraj, realizat în 1 iunie 2015, dată la care am inaugurat la Despărţământul Ioan Alexandru din Gherla un mic muzeu astrist cu obiecte vechi sau mai puţin vechi, folosite în gospodărie, adunate de către Părintele Ioan Morar de la oameni ai satelor noastre transilvane (situat la subsolul Bisericii Sfânta Treime şi Sfinţii Martiri Brâncoveni din Gherla).

Nu îmi este permis să uit că la manifestările noastre în fiecare an, la toate cele zece ediţii, avem ca participanţi şi un grup de truditori ai pământului din satul lui Ioan Alexandru şi din celelalte sate ale comunei Sânpaul, „împăraţi… pe care credinţa i-a îmbrăcat cu miros din ceelaltă lume”, cum îi numeşte poetul pe ţărani, în una dintre poeziile sale. Împreună cu primarul, directorul şcolii, profesori şi alte persoane care însoţesc grupul, alături de elevi, vin şi 40-50 de oameni ai satului care asistă şi ei, cuminţi, la o parte a lucrărilor. Uneori, întreg grupul de la Topa Mică, Berindu, Şardu, Sânpaul a avut şi 100 de participanţi, unii foşti colegi de clasă sau şcoală cu poetul Ioan Alexandru. Din acest punct de vedere putem spune că avem nişte colocvii atipice, dar a căror valoare dumnealor nu au scăzut-o ci, din contră, au crescut-o, prin bun-simţ, cuminţenie, fiind cei mai sensibili ascultători, ceea ce ne-a făcut să-i invităm în fiecare an. Întrebarea noastră când trimitem invitaţia la Sânpaul este dacă vin cu un autocar sau cu două, pentru că niciodată nu au venit mai puţin de cincizeci de persoane. Blândeţea cu care sunt primiţi de către Părintele Stareţ Nicolae, precum şi de toţi cei implicaţi în desfăşurarea manifestării, îi face să se simtă tare bine, iar după ce-i mulţumesc Maicii Domnului şi ascultă comunicările participanţilor se întorc acasă cu sufletul împăcat pentru că şi-au făcut datoria de creştini şi faţă de consăteanul lor ajuns om mare (mi-a povestit o tanti care fusese colegă de bancă cu Ioan Alexandru cum râdeau de el în copilărie pentru că citea mai mult ca ei, ba îi spuneau „strâgoiule, strâgoiule” pentru că se ascundea să poată citi, dar tot dumneaei trăgea concluzia: „no, da vezi, cine-o ajuns el … noi, am rămas la porci şi vaci, el, ce mare om o ajuns… „)

Colocviile sunt precedate în fiecare an de Sfânta Liturghie şi un Parastas în cimitirul din poiana mănăstirii, unde îşi dorm somnul de veci o parte dintre cei comemoraţi/omagiaţi.

Participanţii care susţin comunicări sunt scriitori, profesori, jurnalişti, etnologi, preoţi, elevi şi studenţi din toate zonele ţării: Galaţi, Bucureşti, Alba, Sălaj, Mureş, Harghita, Sibiu, Maramureş, Cluj. Trebuie să menţionăm că de la Colegiul Naţional Silvania Zalău şi Centrul Naţional de Excelenţă Sălaj, vin, împreună cu doamna profesor doctor Ioana Tuduce, anual, un grup de aproximativ 25 elevi (unii deveniţi studenţi, am păstrat legătura şi îi invităm în continuare) cu lucrări ştiinţifice, momente de poezie sau teatru din opera lui Vasile Avram, a căror profunzime impresionează, bucură, dă nădejde şi impuls la lectură.

Toate comunicările participanţilor vor fi publicate în numărul următor al revistei colocviilor, numărul patru, la fiecare trei ediţii desfăşurate am tipărit un număr de revistă, ilustrat cu imagini din timpul lucrărilor.

Părintele Mitropolit Andrei ne-a făcut bucuria de a participa la majoritatea ediţiilor iar atunci când agenda, peste limită de încărcată, nu i-a permis să fie prezent, am primit încuviinţarea organizării şi am simţit gândul bun cu care ne-a insoţit.

Prof. Nelica Mihăilescu

Secretar Despărţământul Ioan Alexandru – ASTRA Gherla,

membru în echipa de organizare a colocviilor