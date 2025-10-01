Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud digitalizează activitatea cu sprijinul PNRR

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Asociația „Filantropia Ortodoxă” filiala Bistrița-Năsăud, anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ – FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD”.

Perioada de implementare: 01.10.2025 – 31.12.2025

Buget PNRR: 9.000.000 EUR

Valoarea solicitată prin proiect: 341.799 RON

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței operaționale a asociației, prin implementarea de noi soluţii de tip hardware şi software.

Proiectul va avea un impact pozitiv și asupra localităților în care ne desfășurăm activitățile, prin:

Accesibilitate și Informare

– Digitalizarea permite oferirea de servicii și informații ușor accesibile, inclusiv pentru zonele rurale sau persoanele cu mobilitate redusă.

– Comunitatea beneficiază de informații actualizate despre proiecte și oportunități.

Eficiență și Transparență

– Resursele (financiare, umane, materiale) sunt alocate mai bine, maximizând impactul proiectelor.

– Rapoarte clare și accesibile despre activități și utilizarea fondurilor sporesc încrederea publicului și a partenerilor.

Dezvoltare și Incluziune

– Programe de formare online ajută la dezvoltarea abilităților digitale și reduc decalajul digital.

– Instrumentele digitale ajută la incluziunea socială a grupurilor marginalizate.

Stimularea Economiei Locale

– Digitalizarea deschide oportunități de parteneriat cu autorități și sectorul privat.

– Un ONG digitalizat atrage mai ușor investiții pentru proiecte benefice comunității.

Impact Ecologic

– Digitalizarea reduce necesitatea documentelor fizice, contribuind la protejarea mediului.

– Platformele digitale pot fi folosite pentru a promova practici eco-friendly.

Codul proiectului este: PNRR/2024/C7/MIPE/I.9/DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE,

Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud,

Tel. 0363 107 076; 0745522013

Președinte: Pr. Ioan Marius Pintican

Piaţa Unirii nr. 9, Bistrița

Jud. Bistrița-Năsăud