Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud digitalizează activitatea cu sprijinul PNRR

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Asociația „Filantropia Ortodoxă” filiala Bistrița-Năsăud, anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ – FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD”.
- Perioada de implementare: 01.10.2025 – 31.12.2025
- Buget PNRR: 9.000.000 EUR
- Valoarea solicitată prin proiect: 341.799 RON
Obiectivul proiectului este creșterea eficienței operaționale a asociației, prin implementarea de noi soluţii de tip hardware şi software.
Proiectul va avea un impact pozitiv și asupra localităților în care ne desfășurăm activitățile, prin:
- Accesibilitate și Informare
– Digitalizarea permite oferirea de servicii și informații ușor accesibile, inclusiv pentru zonele rurale sau persoanele cu mobilitate redusă.
– Comunitatea beneficiază de informații actualizate despre proiecte și oportunități.
- Eficiență și Transparență
– Resursele (financiare, umane, materiale) sunt alocate mai bine, maximizând impactul proiectelor.
– Rapoarte clare și accesibile despre activități și utilizarea fondurilor sporesc încrederea publicului și a partenerilor.
- Dezvoltare și Incluziune
– Programe de formare online ajută la dezvoltarea abilităților digitale și reduc decalajul digital.
– Instrumentele digitale ajută la incluziunea socială a grupurilor marginalizate.
- Stimularea Economiei Locale
– Digitalizarea deschide oportunități de parteneriat cu autorități și sectorul privat.
– Un ONG digitalizat atrage mai ușor investiții pentru proiecte benefice comunității.
- Impact Ecologic
– Digitalizarea reduce necesitatea documentelor fizice, contribuind la protejarea mediului.
– Platformele digitale pot fi folosite pentru a promova practici eco-friendly.
Codul proiectului este: PNRR/2024/C7/MIPE/I.9/DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE,
Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud,
Tel. 0363 107 076; 0745522013
Președinte: Pr. Ioan Marius Pintican
Piaţa Unirii nr. 9, Bistrița
Jud. Bistrița-Năsăud