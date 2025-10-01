Radio Renașterea

Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud digitalizează activitatea cu sprijinul PNRR

de | oct. 1, 2025

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Asociația „Filantropia Ortodoxă” filiala Bistrița-Năsăud, anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ – FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD”.

  • Perioada de implementare: 01.10.2025 – 31.12.2025
  • Buget PNRR: 9.000.000 EUR
  • Valoarea solicitată prin proiect: 341.799 RON

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței operaționale a asociației, prin implementarea de noi soluţii de tip hardware şi software.

Proiectul va avea un impact pozitiv și asupra localităților în care ne desfășurăm activitățile, prin:

  1. Accesibilitate și Informare

– Digitalizarea permite oferirea de servicii și informații ușor accesibile, inclusiv pentru zonele rurale sau persoanele cu mobilitate redusă.

– Comunitatea beneficiază de informații actualizate despre proiecte și oportunități.

  1. Eficiență și Transparență

Resursele (financiare, umane, materiale) sunt alocate mai bine, maximizând impactul proiectelor.

Rapoarte clare și accesibile despre activități și utilizarea fondurilor sporesc încrederea publicului și a partenerilor.

  1. Dezvoltare și Incluziune

– Programe de formare online ajută la dezvoltarea abilităților digitale și reduc decalajul digital.

Instrumentele digitale ajută la incluziunea socială a grupurilor marginalizate.

  1. Stimularea Economiei Locale

Digitalizarea deschide oportunități de parteneriat cu autorități și sectorul privat.

Un ONG digitalizat atrage mai ușor investiții pentru proiecte benefice comunității.

  1. Impact Ecologic

Digitalizarea reduce necesitatea documentelor fizice, contribuind la protejarea mediului.

Platformele digitale pot fi folosite pentru a promova practici eco-friendly.

Codul  proiectului este: PNRR/2024/C7/MIPE/I.9/DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE,

Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud,

Tel. 0363 107 076; 0745522013

Președinte: Pr. Ioan Marius Pintican

Piaţa Unirii nr. 9, Bistrița

Jud. Bistrița-Năsăud

