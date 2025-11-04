Filarmonica de Stat „Transilvania”, 70 de ani de excelență muzicală – concert aniversar cu lucrări de Sibelius și Rahmaninov, sub bagheta lui Rolf Verbeek și cu violonista Jinzhu Li

Filarmonica de Stat „Transilvania” – 70 de ani de excelență muzicală

Dirijorul Rolf Verbeek și violonista Jinzhu Li pe scena Filarmonicii clujene, joi, 6 noiembrie 2025

Filarmonica de Stat „Transilvania” continuă seria manifestărilor aniversare dedicate celor șapte decenii de activitate printr-un concert simfonic de înaltă ținută, care va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Sub bagheta dirijorului Rolf Verbeek, Orchestra Filarmonicii îl va avea ca solist invitat pe tânăra violonistă Jinzhu Li, într-un program dedicat compozitorilor Jean Sibelius și Serghei Rahmaninov.

Despre concert

Evenimentul este organizat în cadrul programului jubiliar al Filarmonicii și aduce în atenția publicului două capodopere ale repertoriului simfonic universal: Concertul pentru vioară în re minor, op. 47, de Jean Sibelius, și Simfonia nr. 1 în re minor, op. 13, de Serghei Rahmaninov.

Concertul pentru vioară de Sibelius este o lucrare de profunzime și contrast, în care se împletesc melancolia nordică și visul neîmplinit al compozitorului de a deveni violonist. Capodopera, rescrisă după un debut dificil, poartă în fiecare pagină expresivitatea unui spirit care caută echilibrul între lumină și umbră.

Simfonia nr. 1 de Rahmaninov, compusă la începutul carierei sale, a fost redescoperită după decenii și este astăzi considerată una dintre cele mai expresive creații ale sale – o lucrare monumentală, marcată de dramatism, lirism și intensitate emoțională.

Despre dirijor

Dirijorul olandez Rolf Verbeek este recunoscut pentru claritatea stilului și capacitatea de a inspira ansamblurile cu care colaborează. A dirijat orchestre precum Filarmonica din Bruxelles, Orchestra Ulster, Orchestra Phion, Filarmonica Olandeză și Filarmonica din Rotterdam. A fost dirijor invitat permanent al Cameratei RCO, formată din membri ai Orchestrei Regale Concertgebouw, și este director artistic al Orchestrei de Cameră Somer. În 2022, a primit prestigiosul Premiu Kersjes, oferit pentru excelența și expresivitatea sa dirijorală.

Despre solistă

Originară din provincia Hunan, China, violonista Jinzhu Li, în vârstă de 17 ani, s-a remarcat deja pe scene internaționale prin talentul și maturitatea interpretării. Studiază la Universitatea de Muzică și Arte Performative din Frankfurt, sub îndrumarea profesorului Erik Schumann. A fost laureată cu Premiul I la Concursul Internațional Ceaikovski pentru Tineri Muzicieni (2023), Premiul I la Concursul Mozart pentru Tineri Muzicieni din Zhuhai (2023) și Premiul II la Concursul de Vioară Clasică din Londra (2024). A susținut recitaluri în săli prestigioase, precum Sala de Concerte Ceaikovski din Moscova și Opera din Guangzhou, și a colaborat cu orchestre renumite din Europa și Asia.

Bilete

Biletele pot fi achiziționate online de pe entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318) sau, în limita locurilor disponibile, cu o oră înainte de concert, direct la Sala Héritage.

70 de ani de armonie și excelență

Concertul din 6 noiembrie reprezintă un nou moment aniversar din cadrul anului jubiliar al Filarmonicii de Stat „Transilvania”, o instituție care, de șapte decenii, oferă publicului clujean și melomanilor din întreaga țară seri de muzică simfonică la cel mai înalt nivel artistic.