Filarmonica de Stat „Transilvania”, 70 de ani de excelență: O seară Bach cu Cristian Mandeal și Gottlieb Wallisch

Filarmonica de Stat „Transilvania”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, continuă stagiunea aniversară dedicată celor 70 de ani de existență cu un nou eveniment de referință.

Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (strada Bucium nr. 2), publicul este invitat la o seară dedicată marelui Johann Sebastian Bach, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, dirijor principal al Filarmonicii, avându-l ca solist pe reputatul pianist austriac Gottlieb Wallisch.

Evenimentul are loc la scurt timp după încheierea Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană” și marchează un moment special: 275 de ani de la trecerea în eternitate a lui Johann Sebastian Bach, compozitorul care a schimbat pentru totdeauna istoria muzicii universale.

Programul serii este un veritabil omagiu adus geniului baroc, cu lucrări semnate de Bach și reorchestrate de mari maeștri ai secolului XX – Ottorino Respighi, Anton Webern și Leopold Stokowski. Publicul va putea asculta Suita pentru orchestră nr. 3 în Re major, BWV 1068, Concertul pentru clavecin nr. 1 în re minor, BWV 1052 (în versiune pentru pian), dar și transcripțiile orchestrale ale unor lucrări monumentale precum Passacaglia în do minor, Fuga Ricercata din „Ofranda muzicală”, coralele „Nun komm, der Heiden Heiland”, „Meine Seele erhebt den Herren”, „Wachet auf, ruft uns die Stimme”, precum și celebra Toccata și Fuga în re minor, într-o versiune spectaculoasă pentru orchestră. Prin această seară dedicată muzicii lui Bach, Filarmonica clujeană oferă o călătorie sonoră între epoci, în care moștenirea barocă este redescoperită prin culorile și expresivitatea orchestrei moderne.

Protagoniștii serii

Cristian Mandeal, unul dintre cei mai importanți dirijori români, este o personalitate de prim rang a vieții muzicale internaționale, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de cinci decenii. Format la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” și desăvârșit la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan și Sergiu Celibidache, maestrul Mandeal a condus cele mai prestigioase orchestre ale lumii și a fost director artistic al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Festivalului Internațional „George Enescu” și al Orchestrei Naționale Bascilor din Spania.

Dedicat formării tinerei generații, este dirijorul fondator al Orchestrei Române de Tineret și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Pianistul Gottlieb Wallisch, născut la Viena, este recunoscut pe plan internațional pentru eleganța interpretării și virtuozitatea sa. A debutat la doar 12 ani în Sala de Aur a Musikverein-ului vienez, iar de atunci a concertat în marile centre muzicale ale lumii – Carnegie Hall din New York, Wigmore Hall din Londra, Tonhalle Zürich, Festivalurile din Salzburg și Lucerna. A colaborat cu dirijori de renume precum Sir Neville Marriner, Giuseppe Sinopoli și Kirill Petrenko și este, din 2016, profesor la Universitatea de Arte din Berlin (UdK). Înregistrările sale includ integrala concertelor pentru pian de Beethoven și o serie dedicată foxtroturilor din prima jumătate a secolului XX, lansată de casa de discuri „Grand Piano”.

Bilete și informații

Biletele pentru concert pot fi achiziționate online de pe entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau direct de la Sala Héritage, cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.