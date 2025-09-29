Filarmonica de Stat „Transilvania” deschide stagiunea aniversară cu Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”

Filarmonica de Stat „Transilvania” anunță începutul stagiunii 2025–2026 printr-un program special, dedicat aniversării a 70 de ani de activitate. Evenimentul marchează și debutul celei de-a 58-a ediții a prestigiosului Festival „Toamna Muzicală Clujeană”, care va aduce la Cluj-Napoca nume importante ale scenei internaționale, între care dirijorul Lawrence Foster, pianista Elena Bașkirova și violonistul Roman Simovic.

Festivalul se va desfășura între 10 și 24 octombrie 2025 și propune publicului un parcurs muzical divers, de la mari concerte simfonice și recitaluri camerale, până la seri de jazz și panorame componistice clujene.

Concertul de deschidere va avea loc vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Sub bagheta maestrului Lawrence Foster, Corul de bărbați și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, alături de invitați de marcă precum Jasper Parrott (narator), Roman Simovic (vioară) și Elena Bașkirova (pian), vor interpreta lucrări de Arnold Schönberg, Benjamin Britten, Ludwig van Beethoven și Igor Stravinski. Concertul este dedicat comemorării a 80 de ani de la cel de-al Doilea Război Mondial.

În continuarea festivalului, programul include:

Panoramic componistic clujean (11 și 20 octombrie), cu lucrări semnate de compozitori contemporani clujeni;

Recitaluri camerale cu artiști de renume precum Gary Hoffman, Valeriy Sokolov, Cvartetul Arcadia sau Cvartetul Transilvan;

Un moment inedit de jazz, intitulat Jazz ’n’ Tonic (13 octombrie);

Serata „Transylvanian Folk Songs – Reimagined. The Béla Bartók Field Recordings” (19 octombrie), o reinterpretare în stil jazz a cântecelor populare culese de Bartók în Transilvania;

Concerte simfonice cu Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și Orchestra Regală de Tineret (17 și 18 octombrie), sub conducerea unor dirijori de prestigiu precum Boian Videnoff, Gilbert Varga și Gabriel Bebeșelea.

Ediția din acest an se va încheia pe 24 octombrie, cu un concert al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dirijat de Gabriel Bebeșelea, avându-l ca solist pe pianistul Antonio Di Cristofano, într-un program cu lucrări de Dmitri Șostakovici și Igor Stravinski.