Flavius Milășan: Radio Renașterea, o voce a speranței și a valorilor autentice

La mulţi ani, Radio Renaşterea!

Astăzi sărbătoriţi 27 de ani de emisie, 27 de ani de lumină, credinţă şi cuvânt ziditor în sufletele ascultătorilor.

De-a lungul acestor ani, aţi fost mai mult decât un post de radio; aţi fost un sprijin, o călăuză şi o prezenţă caldă în vieţile celor care v-au ascultat.

Vă doresc să continuaţi această misiune frumoasă cu aceeaşi dăruire, să rămâneţi o voce a speranţei şi a valorilor autentice şi să ajungeţi în inimile cât mai multor oameni.

La cât mai mulţi ani binecuvântaţi înainte!”

Flavius Milășan

Director Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca