Florin Piersic va juca pe scena Operei Române din Cluj-Napoca

Vineri, 14 octombrie 2022, ora 18:30 în Sala mare a Operei Naționale din Cluj-Napoca se va juca spectacolul PERIPLU sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, soprană Diana Țugui și avându-l ca invitat special pe marele actor clujean Florin Piersic și cu partciparea Orchestrei Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

La șase ani de la un eveniment extraordinar, care a adus în atenția publicului aniversarea marelui actor român Florin Piersic, printr-o călătorie în lumea fantastică a lui Peer Gynt, actorul se întoarce pe scena Operei, din nou în ipostaza artistului care visează mereu liber, acompaniat de orchestra ce se va afla sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. În preambul, selecții din Suitele Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev deschid seara spre lumea imaginarului.

După ce s-a mutat înapoi în Uniunea Sovietică în 1933, după un exil autoimpus de cincisprezece ani, Serghei Prokofiev a găsit brusc un nou sens al scopului său ca și compozitor. Scris într-o explozie de activitate frenetică în vara anului 1935, baletul Romeo și Julieta s-a dovedit totuși a fi controversat chiar înainte ca o notă din muzică să fie ascultată în public. După ce directorii baletului Bolshoi din Moscova au citit partitura și au declarat că este imposibil de dansat, Prokofiev, într-o furie rece, a extras două suite din balet în 1936, bănuind – în mod corect – că suitele vor trezi curiozitatea publicului pentru a asculta lucrarea în întregime.

Henrik Ibsen a scris drama alegorică în cinci acte Peer Gynt în 1867, în timp ce locuia în Italia. Aceasta spune povestea căderii și a răscumpărării ulterioare a unui antierou țăran norvegian. Spre deosebire de dramele anterioare ale lui Ibsen, aceasta a fost scrisă în versuri și nu a fost inițial destinată pentru a fi jucată pe scenă. Cu toate acestea, în 1874, Ibsen s-a răzgândit și i-a scris prietenului și compatriotului său Edvard Grieg pentru a-l întreba dacă vrea să compună muzica pentru o producție a piesei. Măgulit că a primit invitația, Grieg a acceptat imediat. Suita Peer Gynt aduce în atenția publicului arhetipul artistului care visează liber, imaginarul și fantasticul, fiind una dintre cele mai populare lucrări ale compozitorului, iar dintre cele patru mișcări ale sale, Morning și In The Hall Of The Mountain King rămân cele mai îndrăgite partituri.

Vârstă recomandată: 7+ iar biletele pot fi achizitionate de la casa de bilete a instituției sau de pe bilete.ro.

Concertul are o pauză și se încheie în jurul orei 22:00.