Flota ecologică a Clujului a înconjurat Pământul de 175 de ori în 2021

Primăria Municipiului Cluj Napoca și Compania sa de Transport Public sunt onorate să vă anunțe că flota noastră de transport ecologic a înconjurat Pământul de 175 de ori în 2021. Pentru a vă transporta pe dumneavoastră la destinație, în siguranță și respectând orarul călătoriilor, în fiecare zi a anului trecut.

Astfel, cele 41 de autobuze electrice, impreuna cu cele 90 de troleibuze și cu cele 28 de tramvaie au parcurs 7.000.059 kilometri în anul 2021. Ținând cont de faptul că la Ecuator circumferința Pământului are 40.075 km și făcând un calcul aritmetic, rezultă că în anul care a trecut clujenii au înconjurat de 175 de ori Pământul, în mijloacele lor de transport ecologice și moderne.

În această fascinantă și continuă călătorie a noastră, folosindu-ne de mijloacele noastre de transport electrice și ecologice,am reușitnu numai să călătorim în siguranță, cu cel mai înalt confort și să ajungem latimp, la destinațiile noastre, ci și să realizăm, împreună, un mare beneficiu comun. Ne-am păstrat curat aerul pe care-l respirăm și care ne ajută să trăim o înaltă calitate a vieții, aici, la Cluj Napoca.

Suntem mândri să împărtășim cu dumneavoastră această realizare, pe care am obținut-o împreună, prin folosirea cu precădere a transportului nostru ecologic, în deplasările noastre zilnice.

Astfel, prin folosirea celor 41 de autobuze electrice, a celor 90 de troleibuze și a celor 28 de tramvaie, am protejat atmosfera Clujului de 10.022 tone de noxe poluante. Noi, împreună, zi de zi, alegând să folosim transportul public ecologic, am evitat să ne poluăm aerul pe care-l respirăm cu:9756 tone de dioxid de carbon, 106 tone de monoxid de carbon otrăvitor, 133 tone de oxizi de azot foarte toxici , care afectează direct și imediat organismul uman; 0,78 tone de metan, și peste 25 de tone de particule in suspensie, in special praf ( PM 2,5 si PM 10 ), precumși alte substanțe toxice.

Această statistică ar fi incompletă în lipsa indicatorilor care arată determinarea clujenilor de a-și schimba mentalitatea și de a alege modul de viață ecologic, în cadrul căruia folosirea transportului public electric devine prima opțiune a fiecărui cetățean clujean. Fiindcă, astfel, alegem să ne protejăm unul pe celălalt, construindu-ne un mediu sănătos de viață.

Astfel, în 2021, flota noastră de transport ecologic a efectuat aproape 53 de milioane de călători. Cele mai multe, peste 30 de milioane de călătorii, le-au efectuat troleibuzele. Pe locul doi au fost tramvaiele, cu peste 14 milioane de călătorii, iar pe locul trei sunt autobuzele electrice, cu 7,6 milioane de călătorii.

Este important să mai precizăm că din cele cca. 125 de autobuze cu ardere internă care circulă în Cluj Napoca, toate au motoare Euro 6.

Astfel, Primăria Municipiului Cluj Napoca și Compania de Transport Public pun la dispoziția clujenilor cea mai ecologică flotă de transport în comun din țara noastră și este o mare satisfacție să luăm act că suntem împreună în această călătorie a noastră.Că avem același scop și aceeași destinație. Să avem o viață sănătoasă, un confort ridicat, timp mai mult la dispoziția noastră și un standard cât mai înalt posibil al serviciilor noastre publice.

Primăria și CTP vor continua și în 2022 să investească în modernizarea și ecologizarea transportului public clujean și metropolitan.

Vă mulțumim că alegeți în fiecare zi să călătorim împreună!