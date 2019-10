Foto+Video: Povestea bisericii de lemn din Săliștea Veche | Împreună, salvăm patrimoniul cultural românesc!

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Protopopiatul Ortodox Român Cluj I au inițiat un proiect de restaurare a bisericii de lemn „Sfântul Apostol Pavel” din localitatea clujeană Săliștea Veche, inclusă în patrimoniul monumentelor istorice din România, aflată în stadiu avansat de degradare.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, sprijină această campanie și organizează un spectacol folcloric caritabil, intitulat sugestiv „Satul de odinioară”. Evenimentul se înscrie în cadrul „Anului omagial al satului românesc” și va avea loc joi, 24 octombrie 2019, începând cu ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Spectacolul va fi susținut de rapsodul Vasile Soporan din Frata, acompaniat de un grup instrumental, condus de ceterașul Vasile Rizea-Șandorică din Valea Largă, Ansamblul Folcloric Studențesc „Mugurelul” al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Ștefan și Andrei Petreuș. Prezentatorul evenimentului va fi Grigore Sâmboan.

Intrarea se va face pe bază de invitație, care poate fi procurată de la magazinele de obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Clujului sau de la Casa de Cultură a Studenților, înaintea începerii spectacolului.

Istoric

Bisericade de lemn „Sfântul Apostol Pavel”, monument istoric, aflată în comuna Deușu, satul Săliștea Veche, a fost ridicată în anul 1911 pe cheltuiala familiei Pavel Lupaș și cu ajutorul credincioșilor din localitate, după cum reiese din inscripția de pe iconostas. Cumpărată din Sânmărtin, biserica a trebuie refăcută după forma inițială. Biserica are formă de navă și a fost așezată pe temelie de piatră. În 1956 a fost înlocuit acoperișul, iar în 1966 s-a intervenit asupra turnului, în interior. Toate cheltuielile în acest sens au fost suportate de către credincioșii din comunitate. Ultima intervenție asupra bisericii s-a făcut în 1997, când zone ale acoperișului au fost acoperite cu tablă. În același an s-a efectuat un control, iar lăcașul de cult a fost clasat monument istoric de arhitectură 13 B 505. Altarul are o particularitate, având patru laturi și nu cinci, așa cum se obișnuiește la bisericile de lemn.

În prezent, biserica de lemn se află în stare avansată de degradare, iar o mare parte a foilor de tablă montate în 1997 au fost dizlocate de vânt. De asemenea, structura s-a deformat și prezintă o înclinare vizibilă. În prezent, în zonă nu există decât 46 de locuitori și o singură familie de tineri.

Foto credit: Darius Echim / mitropolia-clujului.ro