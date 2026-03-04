Fragment din moaștele Sfinților 40 de Mucenici, păstrat la Mănăstirea Nicula

La Mănăstirea Nicula se păstrează spre închinare un fragment din moaștele Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, sfinți cinstiți de Biserica Ortodoxă pentru tăria credinței lor și pentru jertfa prin care L-au mărturisit pe Hristos.

Cu prilejul pomenirii lor din 9 martie, credincioșii sunt invitați duminică, 8 martie, de la ora 20:00, la Privegherea unită cu Sfânta Liturghie, care va avea loc la Mănăstirea Nicula, în cinstea Sfinților 40 de Mucenici.

Slujba este organizată de Mănăstirea Nicula, în colaborare cu Școala de Muzică Psaltică, și oferă credincioșilor prilejul de a se ruga și de a cinsti pe sfinții mucenici, închinându-se și la fragmentul din sfintele lor moaște păstrat în așezământul monahal.

Cei patruzeci de mucenici din Sevastia rămân, peste veacuri, un model de credință statornică și de mărturisire curajoasă a lui Hristos, iar pomenirea lor în fiecare an, la 9 martie, adună credincioșii în rugăciune și cinstire.

📍 Mănăstirea Nicula

📅 Duminică, 8 martie 2026

🕗 Ora 20:00