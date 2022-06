Fred Astaire – cel mai influent dansator din istorie

Celebru dansator american, actor, coregraf, cântăreț și personalitate TV, cunoscut pe scară largă ca fiind cel mai influent dansator din istorie. Astăzi vom vorbi despre Fred Astaire.

S-a născut la data de 10 mai 1899, în Omaha, Nebraska, SUA. La vârsta de 6 ani s-a mutat, alături de familia sa, la New York, unde Fred și sora lui Adele au început să studieze la Alviene Master School of the Theatre and Academy of Cultural Arts. Deşi la acea vreme era în vigoare o lege care interzice munca în rândul copiilor, cei doi frați au debutat într-un spectacol apreciat, în New Jersey, au adoptat numele de scenă „Astaire”, astfel începând o carieră în care au fost alături timp de nu mai puţin de 27 de ani. După debut, a urmat un turneu în mai multe state din SUA, care le-a adus o apreciabilă notorietate.

Primul film în care a dansat a fost Dancing Lady (1933) . După un an, a fost distribuit în producția muzicală RKO, Flying Down to Rio. Acesta a fost un mare succes, salvând compania de producție de la faliment. Fanii filmului au vrut să-i vadă dansând iar pe Fred și pe Ginger Rogers. Au mai urmat Night and Day și laureatul Oscar The Continental.

Fred Astaire a adus două noutăţi în producţiile în care a jucat: a filmat întregul dans într-o singură repriză, cu dansatorii mereu în prim plan şi a introdus dansul ca pe o parte din film, replicile fiind date pe muzică, în ritm de dans. Avea o personalitate foarte fermecătoare, cu abilități de dans și actorie foarte talentate.

Astaire și Rogers erau buni prieteni, dar fiecare dorea să fie apreciat individual. După 6 filme făcute împreună, Astaire are șansa de a juca singur în Damsel in Distress (1937), ce a fost un eșec, cei de la RKO refăcând cuplul Astaire-Rogers în Carefree (1938) .

După o altă perioadă în care Astaire joacă singur şi înregistrează alte eşecuri, Fred Astaire a fost distribuit în „Broadway Melody of 1940” – în 1940 – , alături de Eleanor Powell, „Second Chorus” – în 1941 – alături de Paulette Goddard, apoi a întâlnit-o pe Rita Hayworth, partenera sa favorită, alături de care apare în „You’ll Never Get Rich” – în 1942 – și „You Were Never Lovelier” – în 1946.

Fred Astaire a fost recompensat cu nenumărate premii şi distincţii dintre care amintim: Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor – film muzical sau comedie, două Premii Emmy, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar ș.a. .

Fred Astaire a murit la data de 22 iunie 1987, la vârsta de 88 de ani. A fost înmormântat la Oakwood Memorial Park Cemetery din Chatsworth, Los Angeles și a primit o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood pentru întreaga sa carieră.

