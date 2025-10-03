Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse studiu pentru anul şcolar şi universitar 20245-20256 | Comunicat de presă

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi universitar 2025-2026, repartizate după cum urmează:

18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună

12 burse pentru studen ț i, în valoare de 400 lei pe lună

3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună

1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună

Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu 25 noiembrie 2025. Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

Calendarul şi etapele desfăşurării concursului:

31 Octombrie 2025 , termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18)

, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18) 10 Noiembrie 2025 afişarea rezultatelor

afişarea rezultatelor 11 Noiembrie 2025 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundaţiei şi publicat pe siteul www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar este de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 567 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.551.900 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 17 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania şi reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să ofere și după plecarea sa din această lume o şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși dar lipsiți de posibilități financiare, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

Pr. Bogdan IVANOV Ec. Sorin CÂLEA

Administrator Contabil