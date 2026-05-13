„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” ajunge la Cluj-Napoca: O reverență adusă unui simbol al teatrului românesc

După succesul răsunător al ediției de la București, evenimentul de patrimoniu cultural „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” pornește într-un turneu național, având ca următoare opriri orașele Cluj-Napoca și Timișoara. Manifestarea este concepută ca o celebrare a unei cariere legendare și o întâlnire de suflet cu publicul care i-a fost alături Maestrului de-a lungul deceniilor.

Inspirată de formatul galelor internaționale de prestigiu, producția propune o experiență scenică unică în care teatrul, muzica și emoția autentică se împletesc armonios. Florin Piersic va fi prezent în fața publicului clujean cu povești, destăinuiri și reflecții asupra unei vieți dedicate scenei, transformând fiecare reprezentație într-un dialog direct și irepetabil între artist și spectator.

Ediția desfășurată recent pe scena Teatrului Național din București s-a jucat cu casa închisă, confirmând caracterul special al acestui demers artistic. Pentru reprezentațiile din Cluj-Napoca și Timișoara, spectacolul a fost regândit într-o formulă adaptată, păstrând însă esența sa: autenticitatea și relația profundă cu spectatorii. Un rol esențial în construcția atmosferei îl va avea The Peaches Band, trupa care însoțește acest parcurs, muzica devenind un liant între generații și între momentele spectacolului.

Evenimentul de la Cluj-Napoca va avea loc pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”, fiind urmat de reprezentația de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” este organizată de SpectacolTM, proiect al Asociației Poftim Cultură, și reprezintă mai mult decât un simplu spectacol; este o formă de memorie vie și o întâlnire de neuitat cu una dintre cele mai iubite personalități ale culturii române.

Biletele pentru aceste evenimente sunt disponibile pe platforma poftimcultura.ro, invitându-i pe toți cei care doresc să fie parte a acestei sărbători a spiritului românesc să își rezerve un loc la o gală care promite să rămână în memoria colectivă.