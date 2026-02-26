Gala Bunei Vestiri, la Cluj: spectacol caritabil pentru sprijinirea femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile

Miercuri, 25 martie 2026, de la ora 19:00, Opera Națională Română din Cluj-Napoca găzduiește prima ediție clujeană a spectacolului caritabil „Gala Bunei Vestiri”, organizat de Asociația Life Call, în parteneriat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, subliniind dimensiunea spirituală și misiunea de sprijin concret pentru viață, pe care Biserica o asumă în cetate.

După cinci ediții organizate la București și Iași, Gala ajunge pentru prima dată la Cluj-Napoca, chiar în ziua praznicului Bunei Vestiri, 25 martie – sărbătoare care amintește rolul femeii în primirea darului vieții.

Un eveniment artistic de înaltă ținută

Ediția clujeană le aduce pe scena Operei pe Ribale Wehbé, interpretă de muzică bizantină și tradițional orientală, și pe soprana Felicia Filip, una dintre cele mai apreciate voci ale României. Distribuția este completată de Ozana Barabancea, Sorin Lupu, Cristian Hodrea și Sebastian Lupu.

Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu, într-un concept artistic semnat de Antoniu Zamfir.

Un moment aparte al serii îl va constitui cuvântul de deschidere rostit de părintele Ciprian Negreanu, cunoscut pentru implicarea sa constantă în proiecte pastorale și sociale dedicate sprijinirii vieții și familiei. Prin prezența sa, dimensiunea duhovnicească a Galei Bunei Vestiri este așezată în legătură directă cu responsabilitatea comunității față de femeile aflate în dificultate.

Misiunea caritabilă

Fondurile obținute prin donațiile realizate prin achiziționarea biletelor vor susține activitatea Asociației Life Call, care sprijină în prezent 35 de mămici aflate în situații vulnerabile. Ajutorul oferit include sprijin financiar, plata chiriei și utilităților, hrană, îngrijire medicală, consiliere psihologică și suport social.

Din 2021 până în prezent, 113 femei însărcinate au beneficiat de sprijin, iar 47 de copii s-au născut deja, inclusiv două perechi de gemeni.

Prin implicarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Gala Bunei Vestiri devine la Cluj nu doar un eveniment cultural, ci o expresie concretă a responsabilității creștine față de viață și familie.